"Asl 5 sia trasparente e renda pubbliche la distribuzioni delle protezioni specifiche"

La Spezia - Asl 5 deve comunicare, urgentemente ed in piena trasparenza, quali sono attualmente le disposizioni diramate per effettuare i tamponi sul personale medico-sanitario e sui pazienti in monitoraggio, deve rendere pubblici i riscontri giorno per giorno e comunicare nero su bianco ogni strategia impiegata per l’organizzazione dei reparti, per l’assistenza domiciliare attiva e per la protezione del medici degli infermieri, degli Oss.

E’ infatti opportuno a questo punto che siano rese pubbliche le disposizioni rivolte alla distribuzione delle protezioni specifiche, chiaramente indispensabili per la messa in sicurezza dei medici, dei pazienti, degli infermieri e degli operatori sanitari.

Le dichiarazioni dei sindacati, degli infermieri, dei medici ospedalieri e dell’associazione dei medici di base sono eloquenti e non più appellabili.

Asl 5 e di Alisa hanno l’obbligo di dare le risposte opportune, dimostrando capacità di gestione e soddisfacendo i criteri minimi richiesti dalla comunicazione istituzionale, indispensabile per la credibilità, l’efficacia e la reciprocità delle relazioni pubbliche, soprattutto in tempo di emergenza.



Nicola De Benedetto

Assemblea nazionale Sinistra italiana segreteria regionale Liguria



