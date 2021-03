"Asl 5 in commissione, servono risposte su campagna vaccinale"

La Spezia - Tra pochi giorni i vertici di Asl5 verranno auditi in commissione consiliare per parlarci del piano vaccinazioni. Sarà un momento fondamentale per comprendere cosa sia successo in queste settimane, durante le quali è stato evidente a tutti che molte cose non sono funzionate. Ma tra le tante domande che porremo guardando al futuro della campagna vaccinale ce n'è una fondamentale - Quando i vaccini arriveranno finalmente per tutti , quanti centri di somministrazione ci saranno nel Comune Capoluogo per rispondere alle esigenze della comunità e soprattutto dove verranno collocati? - Lo chiediamo confidando che Alisa e Asl 5 in sinergia con i Comuni abbiano già programmato un piano organizzativo sia di prenotazione che di somministrazione. Si ha già un'idea di quanti medici vaccinatori occorrano? E di quanto personale necessiti la vaccinazione di massa? Tutto questo ha una vitale importanza per la salute pubblica e l'economia della città e vogliamo chiederlo con anticipo, visto ciò che è accaduto nella prima fase, cioè quella che ancora stiamo vivendo, con una sovrapposizione di informazioni dissonanti tra loro che hanno creato confusione tra i cittadini e disorganizzazione per lo stesso personale sanitario coinvolto. Quando i numeri aumentano non ci si può permettere di sbagliare. Da lì passa infatti la ripartenza intera della nostra comunità.

Presenteremo un'interpellanza per fare chiarezza su questo tema così importante e per avere tutti i dettagli di quanto è già stato organizzato.



Dina Nobili e Federica Pecunia, consigliere comunali di Italia Viva