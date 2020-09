'Ascolto e confronto', Costa tra capoluogo e Val di Vara

La Spezia - Si avvicina il traguardo per l'iniziativa “Ascolto e confronto”, lanciata dal capolista di Liguria Popolare e Forza Italia Andrea Costa, che dalla riviera all'entroterra continua senza sosta l’interlocuzione con cittadini e residenti. Tappe di domani martedì 15 settembre sono Via Prosperi e Piazza Ramiro Ginocchio a La Spezia, Via Fermi a Ceparana e Piazza Castello a Varese Ligure.



“Sono felice e molto soddisfatto della grande partecipazione che ogni giorno incontriamo sul nostro territorio, la ricetta di questo successo è semplice e concreta perché guarda con particolare attenzione alla quotidianità di tutti i liguri – spiega il Presidente di Liguria Popolare, Andrea Costa – Poter parlare, confrontarmi e discutere con persone di tutte le età è una grande soddisfazione e un esempio di quella buona politica che sa ascoltare”.



“Lo spirito di questa iniziativa si evince in maniera chiara dalla scelta dei luoghi, che anche stavolta sono tra quelli frequentati abitualmente dai residenti. È da questi momenti – conclude Costa – che si capisce al meglio quale direzione dovrà prendere la nostra Regione, di cosa ha bisogno per approdare nel futuro”