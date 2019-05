"Ascensori cittadini, servono controlli e manutenzione"

L'interpellanza dei consiglieri Caratozzolo e Manfredini.

La Spezia - Prosegue il 'ticket' Caratozzolo-Manfredini. L'ex consiglieri di maggioranza e il candidato sindaco del centrosinistra alle comunali 2017 stanno producendo una serie di iniziative politiche comuni. Tra queste un'interpellanza a tema ascensori che salgono da Via Prione.



"Sempre più spesso ci vengono segnalate carenze manutentive nei confronti di tali impianti, sia dal punto di vista del decoro e della pulizia che della manutenzione tecnica delle strutture. Taluni non rispettano il regolamento, come i fornitori di un hotel che usano l'ascensore pubblico come montacarichi - scrivono i due consiglieri di minoranza - Nell'ultimo mese l'ascensore che collega via XX settembre si è guastato varie volte dopo l'intervento (mai immediato come sarebbe auspicabile) della ditta che ha l'appalto".



Gli interroganti chiedono alla giunta e all'assessore competente (Casati) "se l'amministrazione comunale spezzina ritenga opportuno provvedere tramite la Polizia Municipale ad effettuare controlli più serrati circa la congruità dell'utilizzo degli ascensori" e se l'amministrazione "intenda procedere/intimare presso le ditte preposte alle manutenzioni e al mantenimento in stato decoroso delle strutture in oggetto, al fine di assicurare alla città un servizio continuo e non a giorni alterni di questa risorsa non ancora totalmente valorizzata". L'interpellanza troverà risposta in occasione del consiglio di domani, lunedì 13 maggio (20.45).