"Ancora contagi al Sant'Andrea, servono i controlli dei Nas"

La Spezia - Continuano i contagi in quello che dovrebbe essere l'ospedale pulito della provincia spezzina.

I pazienti positivi a COVID19 dovrebbero entrare solo presso il centro di riferimento di ASL5: il San Bartolomeo di Sarzana.

Il Sant'Andrea della Spezia invece dovrebbe essere deputato all'emergenza/urgenza e dunque essere libero da COVID19, pulito.

È evidente che non sia così visto che ogni giorno si contano nuovi contagi tra personale e pazienti. Oggi 4 nuovi casi in ortopedia/traumatologia.

L'ospedale va sanificato. Bisogna organizzare una campagna di disinfezione delle corsie e predisporre un piano di spostamenti che logisticamente permetta al territorio di non perdere posti letto.

Spostare temporaneamente, sanificare i locali e ritraslocare subito. Ormai questa procedura non è più procrastinabile.

I NAS dovrebbero accedere al Sant'Andrea e al San Bartolomeo e controllare: percorsi, protocolli, organizzazione e misure che si intendono mettere in campo, compresa la distribuzione di DPI anche nei reparti no-COVID e le campagne periodiche di screening al personale.

Gli operatori ormai sono allo stremo. Non si può continuare così e serve un intervento diretto delle autorità preposte alla sicurezza.



Francesco Battistini

Ex Consigliere Regionale



Massimo Baldino

Consigliere comunale La Spezia