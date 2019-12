"Amministrazione al pezzo anche nel 2020"

La Spezia - "Stiamo chiudendo un anno impegnativo con una forte progettazione e programmazione del lavoro che dovremmo portare avanti per i prossimi mesi". Conferenza di fine anno al Museo Lia per il Comune della Spezia. Sindaco e assessori hanno incontrato la stampa nella sala dove è esposta "L'adorazione dei pastori del Perugini". In una lunga conferenza il primo cittadino ha fatto il bilancio di un anno intero elencando anche alcuni punti fondamentali per l'amministrazione in vista del 2020.

"L'ultima notizia positiva - ha detto - è relativa alle infrastrutture dove ci siamo posizionati all'ottavo posto a livello nazionale, prima nelle città medio piccole, con un finanziamento di 38mlioni di euro che raddoppierà: i parcheggi di servizio di Piazza d'Armi, Piazza Pozzoli, Megacine e tutti i collegamenti del centro città. Tra l'altro torniamo ad essere leader nazionali dei filobus: 18 mezzi e altri 5 per una nuova fase. La città sarà maggiormente servita, arriveranno nuove fermate. Questo denota la nostra volontà di insistere molto sull'aspetto ambientale. Abbiamo fatto poi l'accordo per le navi da crociera che, grazie ad un accordo, entreranno nel nostro porto con un carburante cinque volte meno inquinante. La barriera antirumore, poi, è quasi completata. Oltre a tutte le opere già avviate pensiamo al golfo che vedrà la realizzazione del collegamento di Pitelli e Muggiano agli Stagnoni a cui si aggiungono i collegamenti fognari di Valdellora e Mazzetta. La progettazione del nuovo impianto di depurazione degli Stagnoni sta andando avanti e appena definito darà quasi tre anni di lavoro".

Sicurezza e gestione dei rifiuti. Sul tema della sicurezza è stato fatto un punto della situazione e fornito un breve cronoprogramma rispetto al trasferimento di Spezia risorse e della nuova caserma della Polizia municipale. "Parlando di sicurezza c'è un lavoro intenso, quotidiano - ha detto - . Siamo arrivati ad avere oltre cento telecamere, messo in rete con tutte le forze di polizia il sistema che ci permette di individuare i responsabili di reati con estrema precisione e tempi certi. Da un lato è un motivo di dissuasione, dall'altro un motivo di aiutare chi fa le indagini a trovare i responsabili. Inoltre, il ministero ci sta autorizzando anche ad installare le telecamere in Via Carducci, nella zona di accesso alla città, per la lettura delle targhe. Si va a definire la rete che avevamo previsto due anni fa. A questo si aggiungono gli ampliamenti dei sistemi per quanto riguarda i giardini, Mazzetta, Migliarina e l'Umbertino. Per la nuova caserma della Polizia municipale ci sarà la gara tra un mese circa e verrà inaugurata nel corso del 2020. Poi, il vecchio sito di Via Lamarmora ospiterà "Spezia risorse" e gli uffici di Mobilità e Parcheggi. Così facendo arriveremo a una presenza dell'amministrazione, ulteriore, nei quartieri con strumentazione moderna e qualificata, adeguata. Noi dobbiamo investire al massimo nella sicurezza anche per i turisti".

"Quando tocchiamo il tema delle telecamere ci colleghiamo anche a quello dei rifiuti - ha proseguito. Abbiamo sfruttato il fatto di poterle installare sia per chi conferisce male che per la tutela della sicurezza. Da giugno avremo la seconda fase: dove tutti i quartieri urbani potranno accedere. Il porta a porta rimarrà soltanto in collina e in quelle poche zone dove i camion non possono accedere. Ora verificheremo se, dopo l'abbassamento delle tariffe dell'anno scorso, riusciremo a mantenerle. Le nostre sono tra le più basse d'Italia e del Nord".

Tasse, gestione del patrimonio, servizi sociali. "Ci siamo impegnati a tenerle molto basse è un obiettivo che ci siamo dati - ha spiegato il primo cittadino -. Ricordo anche le tariffe scolastiche: sono state abbassate del 25 per cento, i buoni pasto e i pasti gratis per chi ha l'Ise sotto una certa soglia. Seicentoquaranta bambini mangiano nelle nostre mense. E' stato un segnale che abbiamo voluto lanciare.

"Finalmente la situazione è sotto controllo sulla gestione del patrimonio - ha detto riferendosi alla gestione del patrimonio -. Sappiamo ora con certezza quello che possiamo cedere, coinvolgere cittadini e imprenditori. Il territorio ha bisogno di investimenti tema sul quale c'è carenza. Mettere a disposizione spazi per chi vuole gestire un immobile oppure delle aree è fondamentale".

"Sui servizi sociali stiamo cercando di coinvolgere tutte le associazioni del territorio dove sono presenti tante persone che soffrono - ha detto - . Noi ci impegnamo quotidianamente e dobbiamo dare risposte: ai giovani, agli anziani alle famiglie in difficoltà".

Progettazione programmazione della città. Dal Miglio blu a Piazza Cavour: "Non possiamo dare un'immagine da Terzo mondo". Via Diaz diventerà capolinea dei bus mandando in pensione Piazza Chiodo per avere più parcheggi

"Pensate al lavoro sinergico che ci ha portato al Miglio blu che nei prossimi mesi sarà definito e ci darà riconoscimento a livello mondiale - ha detto il primo cittadino -. Voi sapete che uno dei cantieri della nautica presente appartiene alla Cina e non possiamo permetterci di dare un'immagine da Terzo mondo. Da Fossamastra al Muggiano i quartieri saranno qualificati e miglioreremo l'asse viario. A queste opere di riqualificazione vogliamo aggiungere il recupero delle nostre mura. Sarà un progetto bellissimo e andremo a restaurare 2.8 chilometri di mura che verranno anche illuminate. Una caratteristica molto importante che ci farà fare un grande salto dal punto di vista dell'immagine".

"Stiamo riflettendo su Piazza Cavour e il collegamento per i crocieristi che arrivano in centro città sono in fase approfondimento ma c'è la volontà di dare risposte concrete - ha detto il primo cittadino -. Un ragionamento che ci farà riqualificare il centro. Per i giardini è già partito un finanziamento da 9 milioni di euro che comprenderà non solo l'irrigazione e l'illuminazione, la sorveglianza. L'obiettivo è renderlo vivibile giorno e notte. L'assegnazione della Pinetina ai privati va in questa direzione. Un altro obiettivo sarà riqualificare il Palco della musica perché è un luogo che non va abbandonato, cercheremo di coinvolgere il mondo della musica. Rimanendo in tema giardini pubblici, per Via Diaz: stiamo ragionando per renderlo capolinea dei bus perché Piazza Chiodo deve essere migliorata e vissuta da chi ci abita, inoltre dobbiamo ricavare qualche parcheggio in più. Ne abbiamo già trovati 56, 22 verranno realizzati in Via de Nobili. Questo va in una direzione spezzino-centrica. Piazza Chiodo avrà nuova vita in primavera".

Finita l'allerta rossa, la città ha retto: "Prevenzione al primo posto, anche se siamo stati criticati" "Il maltempo non ci ha permesso di lavorare al meglio su Isola di Montalbano - ha detto il primo cittadino -. Abbiamo visto però nei giorni scorsi la gettata e a fine gennaio si terrà l'inaugurazione come avevamo promesso. Speriamo di riaprire la viabilità il prima possibile. La frana di Visseggi è sistemata si tratta di un segnale fortissimo. E' stato speso più di un milione di euro per potare gli alberi, pulire i canali. Non sono iniziative non banali, appena usciti dall'allerta rossa possiamo confermare che la prevenzione è tutto. Abbiamo avuto solamente parziali allagamenti, piccole cose rispetto a quanto è avvenuto in altre zone. Non è banale, abbiamo avuto anche qualche critica, secondo noi la prevenzione è determinante. La porteremo avanti, pensiamo al concorso dedicato ai venti operai che diventeranno dei veri e propri "cantonieri di quartiere" che si occuperanno di manutenzione costante per migliorare la situazione. A questo concorso si aggiunge quello dedicato ai 30 vigili, che saliranno così a 130".

Turismo, il sindaco "Soddisfazione e crescita a doppia cifra". Una nuova vita per il Lia. "Anche quest'anno la crescita, sul turismo è a doppia cifra - ha aggiunto -. Si tratta di un lavoro di squadra importante, sinergico. Dal punto di vista del divertimento è stato un anno molto bello. Oltre 40mila persone hanno partecipato all'Estate spezzina, anche la stagione teatrale è di respiro nazionale e sempre più artisti vogliono venire in questa città: una piazza sempre più ambita.

"Nei prossimi mesi faremo un investimento per rilanciare il museo Lia - ha aggiunto -. Stiamo ragionando con la famiglia e abbiamo un rapporto molto stretto. Per noi è fondamentale condividere un percorso di rilancio importante. Abbiamo la fortuna di avere qua delle opere uniche al mondo con persone che fanno migliaia di chilometri per vederle. Continua anche il successo del castello che ha un'offerta dedicata a tutte le fasce d'età".

"Il turismo ci sta dando grandi soddisfazioni - ha spiegato - ed è frutto di grande impegno anche dal punto di vista dell'accoglienza legata ai grandi eventi sportivi. L'anno prossimo si terrà qui il raduno nazionale dei bersaglieri che richiamerà 220mila persone".

"Il 2020 - ha concluso il primo cittadino - ci vedrà veramente al 'pezzo'. La nostra visione di città è di una che mantiene le proprie tradizioni ma che cerca di guardare al futuro per essere, anche leader mondiali della nautica, per la formazione lo siamo già a livello nazionale. Vi faccio i miei personali auguri di Natale per chi crede è la nascita di Gesù e ci invita a riflettere. Per chi non crede rimane un'occasione di riflessione, un nuovo inizio".