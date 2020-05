"Alla Spezia posti letto tagliati più che dalle altre parti, i cittadini meritano di più"

La Spezia - "Per Spezia tagli di posti letto superiore a tutte le altre province liguri, mancano 356 figure professionali e ci sono 110 milioni non spesi in questi ultimi anni". Non lo dice Lombardi, lo dice la delibera della Corte dei Conti. I soldi ci sono ma la politica evidentemente ha puntato sui servizi privati con convenzioni, assicurazioni e welfare aziendali vari". La denuncia arriva proprio dal consigliere Massimo Lombardi di Spezia Bene Comune/Rifondazione Comunista che prosegue: "I soldi ci sono, ma evidentemente qualcuno ha preferito puntare sui servizi privati con convenzioni, assicurazioni e welfare aziendali vari. Gli spezzini e le spezzine meritano un ospedale degno ed efficiente e non le solite passerelle con relative dichiarazioni roboanti".



Massimo Lombardi: Consigliere Comunale Spezia Bene Comune/Rifondazione Comunista