"Alla Spezia manca il primario di Ostetricia e Ginecologia, attendiamo gli esiti della selezione"

La Spezia - In ASL5 l'area pediatrica e ginecologica è, evidentemente, poco considerata sia da questa dirigenza sia dalla Giunta regionale.



Un settore chiave, che vede ogni anno un alto tasso di fughe di pazienti verso altre Regioni, specialmente riferite alle nascite, meriterebbe maggior attenzione.



Pediatria e Neonatologia, dopo il pensionamento del dottor Parmigiani, è priva del primario.

L'area consultoriale per l'assistenza territoriale è, anch'essa, senza un direttore di struttura.

La ginecologia e l'ostetricia, infine, da troppo tempo, oltre ad avere un organico ridotto all'osso non ha un primario alla sua guida. Sulla carta sono 9 i medici in servizio presso la ginecologia e ostetricia spezzina. Una di essi è in maternità e non è mai stata sostituita. Un'altra dottoressa, a metà luglio, andrà in pensione per sopraggiunti limiti di età.

Ciò significa che a breve l'organico si assottiglierà ulteriormente arrivando ad avere soltanto 7 professionisti. Un numero esiguo di medici che riuscirà a fatica a coprire le esigenze di un reparto che nel 2019 ha contato ben 1309 ricoveri ordinari e 707 accessi al day hospital.



A rischio, dunque, non ci sono soltanto le visite specialistiche ambulatoriali, che negli ultimi due anni sono state oltre 2600, ma anche le consulenze interne per altri reparti e in particolare per il pronto soccorso che, tra 2018 e 2019, sono state quasi 3300.

C'è bisogno, insomma, di una sostanziosa iniezione di personale se si vogliono mantenere i minimi standard prestazionali della ginecologia-ostetricia garantendo un servizio efficiente.

Inoltre, come già anticipato, la struttura complessa è priva, da tempo, del primario.

Il 22 gennaio scorso è stato pubblicato un bando di concorso per conferire l'incarico di direttore.

Il 30 aprile, con delibera aziendale numero 237, è stato approvato l'elenco degli ammessi a partecipare alla selezione. I 6 aspiranti primari sono stati convocati davanti alla commissione esaminatrice il 4 giugno.



I colloqui sono avvenuti presso la sede del polo universitario di via del Canaletto ma da quasi un mese non si sa nulla né del vincitore né della graduatoria. Per questo depositeremo una interrogazione in Consiglio Regionale: pretendiamo che in tempi rapidi vengano resi noti i punteggi d'esame dei partecipanti e che venga, dunque, nominato il primario di ginecologia-ostetricia.



Siamo sinceramente stufi di constatare che a pagare il prezzo dell'inefficienza della dirigenza di Asl5 e di chi governa la Regione siano, sempre, gli operatori sanitari in servizio, i pazienti e, più in generale, l'intera comunità.



Francesco Battistini

Consigliere regionale

Italia in comune/Linea Condivisa