"Alla Formentini arredi mancanti oppure distrutti, intervenga il Comune"

La Spezia - "Gli arredi della primaria di secondo grado Formentini versano in condizioni precarie" lo denuncia Dina Nobili, consigliere comunale del Partito democratico alla Spezia, che in merito ha presentato un'interpellanza proprio sul plesso che fa capo all'Isa 7.

Nel testo Nobili sottolinea che la segnalazione arriva dai cittadini: "Nello specificoi, le sedie sono vecchie, i banchi di diverse altezze e in pochi hanno il sottobanco. In altre aule mancano altri arredi: librerie, armadi quelli che ci sono versano in condizioni precarie oppure non sono funzionali".

"Gli studenti - sottolinea Nobili - non potendo lasciare alcuni materiali a scuola sono costretti a sopportarne il peso e a portali sempre dietro. Chiedo dunque al sindaco e all'assessore di intervenire per agevolare la quotidianità degli studenti".