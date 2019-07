"Al Sant'Andrea siamo così pochi che non possiamo neanche scioperare"

La Spezia - Si tenta di tenere la questione del nuovo Felettino fuori dalla porta della quarta commissione consigliare insieme al caldo afoso che abbraccia la città. La sanità spezzina è una barca che affonda e la storia del nuovo ospedale è solo una delle tante falle che portano lo scafo verso il fondo. E' il quadro dipinto dalle rappresentanze sindacali oggi ai consiglieri riuniti dal presidente Marco Frascatore. Ringraziano dell'opportunità che viene loro data di parlare, perché la situazione drammatica dell'Asl 5 determina una condizionale paradossale: "Siamo così sotto organico che non possiamo neanche scioperare perché già ora possiamo garantire solo il numero minimo", spiegano Uil, Cgil e Fials. Ad ascoltarli anche l'assessore Gianmarco Medusei.

Un'audizione richiesta dalla commissaria Dina Nobili. All’esponente democratica il compito di fare un quadro della situazione, non solo da rappresentante delle istituzioni ma anche da dipendente stessa dell'azienda sanitaria. “Nel 2019 sono stati assunti 12 infermieri, ne dovrebbero arrivare altri 16 già vincitori di concorso nel biennio 17/18. Nel frattempo che le assunzioni si concretizzeranno sono stati chiamati 16 interinali, che dovrebbero rimanere in servizio fino ad ottobre. Altre assunzioni: otto tecnici di radiologia, due tecnici di laboratorio ma alle viste ci dovrebbe essere un concorso per altri quattro. Nessuna assunzione tra gli educatori, stessa emergenza tra i fisioterapisti. Una sola assunzione sui tecnici della prevenzione. Tra i medici manca personale in ginecologia, oculistica e dermatologia - snocciola Nobili - Per quel che riguarda le strutture: aggiudicata la gara per la sostituzione del macchinario per la risonanza magnetica, ma per ora c'è ancora quella vecchia che funziona peraltro a singhiozzo. Non sono ancora state completate le sale operatorie ulteriori di chirurgia. Molte operazioni, comprese quelle oncologiche, devono aspettare fino ad un mese per essere fatte".



I sindacalisti sono freschi di un incontro a Genova con l'assessore regionale Sonia Viale e il direttore di Alisa Francesco Quaglia. “Sugli organici ieri abbiamo ribadito le difficoltà, che in estate diventano ancora più evidenti - spiega Alessandra Guazzetti della Cgil - Fino all’anno scorso abbiamo tamponato con gli straordinari, quest’anno non ci siamo riusciti per una serie di motivi. Le prime assunzioni fatte sono deroghe sulle assunzioni del 2017, in pratica viviamo con un gap di un anno e mezzo. L’Asl 5 è in ritardo cronico. Alla base c’è un discorso economico, questo ritardo significa risparmio. Inevitabile essere al collasso”. L’età media degli operatori è ormai molto alta, tra 52 e 56 anni. Tra gli infermieri, solo il 50% è abile ai turni h 24. “Tutti pensiamo all’ospedale quando si parla di sanità, ma in verità c’è tutto il resto del territorio che potrebbe dare risposte importanti".



“Abbiamo cercato di spingere il più possibile su un organico territoriale - sottolinea

Massimo Bagaglia della Uil - L’infermiere di famiglia, legato a un paese, che faccia da punto di riferimento locale, è un elemento su cui si dovrebbe lavorare. Perché portare un anziano fino al capoluogo se potrebbe essere trattato direttamente nel proprio territorio? Sulla mancanza di organico: ieri abbiamo colto dal dottor Quaglia la nozione che a livello di Asl5 ad oggi è stato assunto solo il 54% del personale atteso".

“La rotazione organica è in calo dal 2010 a causa di una politica nazionale che ha creato la disoccupazione infermieristica - aggiunge Luciana Tartarelli di Fials - Alla Spezia questa rotazione è inoltre stata fatta in rapporto ai posti letto aggravando la situazione visto che ne mancano almeno duecento. L'indirizzo futuro sembra di pensare le assunzioni a seconda dei Lea e questo è un ulteriore allarme". Tutti i sindacalisti lamentano la difficoltà di avere dati dall’azienda stessa su cui basare la propria azione.



Insomma un quadro sempre più a tinte fosche. D'estate l'emergenza dell'organico si fa ancora più pressante. Un po' per i turni ferie, che determinano poi spostamenti di infermieri da un reparto all'altro per tappare i buchi. Qui dove il rapporto tra personale e paziente è già in alcuni di uno a venti, quando a Genova è al massimo di uno a sei. "Visto che la città conosce sempre più turismo durante l’estate e, suppongo, anche più ingressi all'ospedale, c’è anche un aumento del personale conseguente?" chiede la commissaria Jessica De Muro del M5S. La risposta è un coro: no.

Guido Melley di LeAli, che sostituisce il vicepresidente Centi, chiede lumi sul modello organizzativo di Alisa. "Snellisce l'esperimento dei concorsi? Neanche per sogno. Se alla Spezia aspettiamo quello per 160 operatori socio-sanitari, questo deve attendere di essere accorpato a quello di Genova dove invece la necessità è di due assunzioni. Sono situazioni a cui andrebbero date priorità diverse", spiegano i sindacalisti. Gli animi si scaldano nel finale quando il consigliere Cenerini torna sulla polemica politica con la sinistra in merito alla situazione Pessina-Felettino. Alla fine il presidente Marco Frascatore riporta l'ordine e annuncia: "Sono tutte questioni che prossimamente porteremo all'attenzione della nuova direttrice Asl 5 Daniela Troiano".