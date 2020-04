"Al San Bartolomeo tutti i pazienti Covid", ancora una voce a favore

La Spezia - “Per i pazienti Covid, anche quelli in via di dismissione dopo due tamponi e tac, si deve creare uno spazio apposito, ed ancora una volta insistiamo sul San Bartolomeo di Sarzana, che ha la conformazione adatta e la disponibilità dai 48 ai 54 posti letto.” Così le segreterie spezzine di CGIL, Fp Cgil e Spi Cgil, che continuano: “Le ipotesi che stano circolando in queste ore, di navi ed alberghi, sono farraginose, costose e necessitano di tempi lunghi per la loro realizzazione. E bisogna evitare assolutamente di coinvolgere le strutture di ospitalità per gli anziani. Invece, gli spazi del San Bartolomeo, come abbiamo già detto più volte, sono disponibili da subito e facilmente gestibili. Per uscire dall'emergenza ed affrontare in modo organizzato ed efficace la fase2 avere una struttura ospedaliera esclusivamente Covid è fondamentale. E bisogna agire in fretta, anche per procedere ad una radicale sanificazione dei reparti rimasti per pazienti “puliti”. La Asl, invece di inseguire soluzioni di scarsa fattibilità, si impegni a disporre le condizioni di strutture, personale ed organizzazione per l'Ospedale covid a Sarzana.”