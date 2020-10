"Addio Renato, uomo di grande cultura e profondo conoscitore del territorio"

La Spezia - "Oggi ci ha lasciati Renato Oldoini, uomo di grande cultura e preparazione, che ha svolto incarichi prestigiosi a partire dai tanti anni di insegnamento e dai ruoli assunti all'interno dei consigli di amministrazione di società ed enti pubblici". Lo scrive in una nota la deputata di Italia viva Raffaella Paita che prosegue: " Il suo intenso percorso professionale si affianca alla partecipazione alla vita politica, quando diviene consigliere provinciale della Democrazia cristiana. È stato per anni alla guida di Confagricoltura, portando anche in questo ruolo le sue capacità e le doti di tecnico e conoscitore di un settore fondamentale per la nostra provincia e la nostra regione. Alla sua famiglia giungano le mie più sentite condoglianze".



“Con la scomparsa di Renato Oldoini non perdiamo soltanto un amico e una persona per bene ma anche un uomo giusto, di grande intelligenza, la cui sensibilità e impegno al servizio del territorio restano quale testimonianza concreta nel ricordo di ognuno di noi. Impegno che non è mai mancato e che ha caratterizzato tutta la sua vita. L'amministrazione di Sarzana si stringe ai famigliari in questo momento di dolore, in un saluto accorato e con un vivido e prezioso ricordo che resta”. Queste le parole del telegramma con cui il sindaco di Sarzana ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia Oldoini per la scomparsa dello storico presidente provinciale di Confagricoltura.