“A quando la riapertura dell'utilizzo della camera iperbarica spezzina?"

La Spezia - “L'assessore Viale aveva assicurato, lo scorso aprile, proprio in risposta ad una mia interrogazione che con luglio avrebbe riaperto ai pazienti civili la camera iperbarica del Comando Subacqueo Incursori della Spezia. Mi risulta che ciò non sia ancora successo e ormai luglio sta per finire. E, come noto, con la sospensione della convenzione per l'utilizzo della camera iperbarica di Massa, i pazienti sono costretti ad andare a Genova, peraltro con tempi di attesa molto lunghi. Chiedo nuovamente all'assessore quali siano le intenzioni rispetto a tale problematica. O si riapre a Spezia in tempi ragionevoli o è opportuno ripristinare la convenzione con la vicina Massa. Di certo non si possono sottoporre i pazienti a continui viaggi verso Genova o, ancor peggio, a subire le conseguenze di liste d'attesa di mesi. Servono risposte immediate e concrete”. Così Juri Michelucci in un'interrogazione.