"A difesa di Colombo, si salvaguardino le tradizioni italiane"

La Spezia - "Negli Stati Uniti è in corso un incomprensibile processo di rimozione storica della figura di Cristoforo Colombo in varie forme, tra cui quella della distruzione di alcune statue erette in suo onore e che rappresentano un simbolo della identità culturale italiana in Usa. Tale opera di rimozione delle statue è in corso anche a Baltimora e Columbus, due città gemellate con Genova. Alla Spezia un nostro concittadino, Angelo Sinisi, che ha vissuto a lungo negli USA, ha deciso di fondare un gruppo Facebook per la difesa delle tradizioni italiane negli Stati Uniti d’America e per la salvaguardia della pacifica convivenza tra le diverse comunità di ogni provenienza che compongono la società statunitense". Giacomo Peserico e Fabio Cenerini, consiglieri comunali della lista Toti-Forza Italia, intervengono sul tema e aggiungono: "La Camera dei Deputati si occuperà della questione nelle prossime settimane grazie a un documento presentato dall’on. Fucsia Fitzgerald Nissoli, eletta in Nord e Centro America, dagli onorevoli Roberto Bagnasco e Roberto Cassinelli eletti in Liguria nelle liste di Forza Italia e controfirmato da altri parlamentari appartenenti a diversi gruppi. Abbiamo deciso di aderire anche noi a questa campagna di sensibilizzazione e lo facciamo simbolicamente depositando una mozione in consiglio comunale proprio nel giorno del 528° anniversario della scoperta dell’America".