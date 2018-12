"A braccia alzate", la presentazione del libro di Aldo Lombardi torna "a casa"

La Spezia - Venerdì 21 dicembre alle 17.30, presso la sede della federazione spezzina di Rifondazione Comunista in via Lunigiana 545, si terrà la presentazione del libro "A braccia alzate", raccolta di poesie del mai dimenticato Aldo Lombardi, storico segretario Prc e padre di Massimo, consigliere comunale di Spezia Bene Comune.



Il libro era stato pubblicato anni fa e da tempo non era più reperibile nelle librerie. Per l'occasione è stata curata una riedizione-ristampa con una nuova copertina a cura di Luca Marchi e con la prefazione a firma del giornalista Paolo Magliani.



"Le poesie di Aldo - si legge in una nota - sono pure emozioni in versi che ci riportano immediatamente ai tempi - non lontani - della sua straordinaria vita, improvvisamente interrotta oltre tredici anni fa da un fatale malore che sconvolse tutta la città. Una vita di battaglie nelle piazze, di lotte sindacali, di passione politica e di amore per la scrittura che hanno lasciato un ricordo ancora oggi vivissimo nel cuore delle spezzine e degli spezzini. Sarà un piacere e un'emozione riascoltare i suoi versi, che conservano tutto il loro innegabile fascino, nella lettura di alcuni estratti ad opera dei Giovani Comunisti e quanti vorranno partecipare. A seguire si terrà un brindisi di buone feste con apericena e vinyl dj set".