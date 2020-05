"A Montepertico un progetto formulato alle spalle dei cittadini"

La Spezia - “Notiamo che non si seda la polemica sul progetto del parcheggio di Montepertico.

E lo diciamo chiaramente, non è questione di toccare o meno la palla durante la partita.

Non vogliamo assumere ruoli e funzioni che non sono nella nostra natura, perché l’organizzazione della macchina dei lavori pubblici non è di competenza delle opposizioni del Consiglio Comunale.

La questione che abbiamo posto - che è poi la base sulla quale si sono sviluppati malumori di vario genere - è prima di tutto di metodo.

Ma è possibile che si renda esecutivo un progetto che non conosce nessuno - e che appunto fa saltare dalla sedia i cittadini quando si rendono conto di quello che sta accadendo?

Ma è possibile che le opposizioni, quando chiedono che tutto venga incanalato nelle sedi istituzionali precostituite per discutere interventi di quel tipo (come anche il tavolo del verde) si vada avanti dritti come se niente fosse?

Se i progetti si validano, si stanno per eseguire, poi si fermano, e si cambiano semplicemente parlando per la strada, non ci si deve stupire se poi scoppino dei pasticci.

Il rischio è anche sdoganare metodi confusi, saltando passaggi dovuti, quando vengono richiesti.

Sarebbe bene rispettali, per la tutela di tutti".



Marco Raffaelli

Dina Nobili

Luca Erba

Massimo Baldino Caratozzolo