"1969 - Quando gli operai hanno rovesciato il mondo", Paolo Ferrero alla Spezia

La Spezia - Mercoledì 18 dicembre alle 21, nella sede di Rifondazione comunista spezzina di via Lunigiana, si terrà la presentazione del nuovo libro di Paolo Ferrero "1969 - Quando gli operai hanno rovesciato il mondo" edito da Derive Approdi. Si tratta di un doppio appuntamento pre-natalizio per il partito che in questi giorni compie 28 anni dalla sua fondazione.



Alle ore 19 si partirà con un aperitivo popolare offerto a tutta la cittadinanza, con Rifondazione che aprirà le porte alla città e in particolare al quartiere di Migliarina, che da quindici anni ospita la sede della federazione spezzina.



"Una festa allietata dal ritorno in città dell'ex ministro ed ex segretario nazionale del Prc Paolo Ferrero e la sua ultima fatica letteraria - si legge in una nota -. A cinquant'anni dal cruciale "autunno caldo" e dalla bomba di piazza Fontana, che dette inizio alla strategia della tensione e alla stagione delle "stragi di stato", l'attuale vicepresidente della Sinistra Europea ci racconterà un periodo cruciale della storia del movimento operaio italiano e del paese intero collegandolo naturalmente con la disastrosa situazione attuale italiana ed europea sul campo dei diritti del lavoro e delle classi sociali più povere".



Ferrero, 59 anni, ex operaio Fiat, ha all'attivo una lunga militanza politica in Rifondazione ed è autore dei saggi Quel che il futuro dirà di noi. Idee per uscire dal capitalismo in crisi e dalla Seconda Repubblica, Roma, 2010., Pigs! La crisi spiegata a tutti, 2012, La truffa del debito pubblico, 204, TTIP L'accordo di libero scambio transatlantico. Quando lo conosci lo eviti (con Elena Mazzoni e Monica Di Sisto), 2016, Karl Marx e l'attualità del comunismo, Roma, 2018.



(foto: repertorio)