eToro opinioni: i pareri degli esperti di edilbroker.it

La Spezia - eToro merita davvero il successo che ha ottenuto nel corso di questi anni nel campo del trading online? Si tratta di un broker serio ed affidabile?



E’ chiaro che un utente, prima di affidarsi ad una piattaforma, si ponga delle domande riguardo l’effettiva funzionalità e sicurezza dei servizi offerti.



Grazie a edilbroker.it, miglior sito nel trading online e da sempre essenziale per i traders italiani, ogni investitore interessato potrà chiarire i propri dubbi riguardo ad un broker ormai considerato leader nel settore.



A tal proposito, gli esperti del team hanno elaborato questa guida che raccoglie le migliori opinioni su etoro, per permettere a tutti di scoprire i pro e i contro del fare trading con questa piattaforma



eToro: si tratta di una truffa?

Il primo dubbio da dover necessariamente risolvere riguarda l’eventualità di eToro e la poca sicurezza. In realtà, è l’esatto opposto: eToro non è assolutamente una truffa. Con oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo, il broker è riuscito a raggiungere una fama mondiale.



I traders europei devono considerare il fatto che la piattaforma è regolamentata CySEC (licenza:109/10). Ciò significa che eToro opera nel rispetto delle regole ESMA, cioè quelle normative realizzate per tutelare l’interesse degli investitori sul territorio.



Il tutto è riportato, in maniera chiara e trasparente, sulla stessa piattaforma. Inoltre, vengono forniti dati societari e le tipiche avvertenze sui rischi legati al trading con CFD.



In conclusione, la piattaforma è certificata e regolamentata, nonché gestita da una società ben affermata nel settore e apprezzata da numerosi traders in tutto il mondo.



eToro: Social Trading e Copy Trading

Quando si menziona questo broker, è inevitabile non soffermarsi sulle importanti innovazioni che ha introdotto nel mondo del trading online. La piattaforma nasce come un social network di trading, sul quale ogni utente è dotato di un profilo e può interagire con gli altri, così da poter ottenere dritte e consigli dai più esperti.



Inoltre, i traders in erba optano per il copy trading: strumento col quale poter, appunto, copiare automaticamente le operazioni effettuate dai popular investor, da poter selezionare personalmente verificandone i rendimenti passati.



Sembra che sia una funzione davvero valida che agevola i neofiti, permettendogli di capire quali strategie attuare semplicemente osservando i guru del trading all’opera. Inoltre, è molto apprezzato perché consente di ottenere risultati da subito.



Si consiglia di procedere ad una verifica personale della qualità dei servizi eToro, usufruendo di un conto demo, gratuito, illimitato e senza vincoli. In tal modo, si potrà familiarizzare con la piattaforma e testare le proprie abilità senza correre alcun rischio.



eToro: migliori opinioni

Gran parte delle opinioni su eToro appaiono positive, poiché il broker sembra andare incontro alle esigenze sia di utenti professionisti, che di coloro che non hanno esperienza nel settore. Naturalmente, il tutto è legato alla proposta di una piattaforma intuitiva, priva di commissioni e ricca di strumenti da utilizzare a proprio vantaggio.



Inoltre, la piattaforma eToro è accessibile anche tramite app per smartphone, così da potervi accedere in qualsiasi momento della giornata. Si tratta di una caratteristica apprezzata dalla community, poiché significa che la piattaforma è compatibile con qualsiasi accessorio (pc, tablet, smartphone) e utilizzabile quando più si preferisce.



Anche gli spread risultano molto competitivi, anzi, sono ritenuti i più bassi tra le varie proposte attualmente disponibili. Considerando che non ci sarà bisogno di pagare commissioni o spese di gestione, con spread altamente competitivi e un deposito minimo di soli 250 euro, chiunque potrà cimentarsi a fare trading online anche se dispone di piccoli capitali.



Probabilmente una pecca che caratterizza eToro è l’assenza di materiale didattico, cioè guide e manuali consultabili per acquisire la teoria necessaria. Secondo gli esperti di edilbroker.it, è di fondamentale importanza intraprendere un percorso formativo prima di iniziare a negoziare utilizzando il proprio capitale.



Naturalmente, la piattaforma ha ancora grandi potenzialità di migliorare, ed è per questo motivo che, le opinioni su eToro sono tutt’al più positive



eToro: considerazioni finali

Dopo aver compreso che eToro possiede i requisiti fondamentali che rendono la propria piattaforma sicura, valida e altamente professionale.



Ogni trader potrà decidere liberamente se il broker in questione è adatto alle proprie capacità iniziando da un conto demo, gratuito e senza vincoli. Una volta compreso ciò, con il giusto impegno ed un studio costante, il trading online potrà rivelarsi fonte di importanti soddisfazioni.