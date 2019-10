Zucchina e patata regine delle colture spezzine

La Spezia - La nostra provincia è terra di minestre di verdura e legumi, sia nell'entroterra di solide radici contadine, sia a un passo dal mare, i cui traffici portuali, racconta una leggenda assai intrisa di verità, hanno generato la celebrata mesciua. Ma come se la cava lo Spezzino con la produzione degli ingredienti vegetali che vanno a imbastire questo o quel minestrone, uno dei piatti più gettonati nella stagione che or ora si schiude? A livello provinciale – il riferimento sono i dati Istat 2018 – ci sono cinque ettari di terra coltivati a fagiolo e fagiolino, con una produzione complessiva annuale di 750 quintali. Ci sono poi ben cinquanta ettari coltivati a patata comune, con una resa annuale di 6mila quintali, affiancati da dieci ettari in cui spuntano patate novelle (un migliaio di quintali annui). Nel minestrone non sfigurano le fave, magari lasciate essiccare: la produzione spezzina è di 120 quintali l'anno, sviluppato su un paio di ettari. Alla voce radici e bulbi Istat rileva come produzione significativa nello Spezzino la cipolla coltivata all'aria aperta: due ettari di terra, 120 quintali di prodotto all'anno.



Fin qui manca quell'immancabile un po' di verde. Come quello che danno le zucchine: lo Spezzino ne produce 3mila quintali all'anno (più 500 in serra) – rinomatissima la qualità sarzanese – su una decina di ettari. Ottimi ingredienti anche i cavoli, che trovano discreto spazio nell'orticoltura del nostro comprensorio: sia cavolfiore, sia verza, sia cappuccio danno un 3mila quintali annui ciascuno. Classico rinforzo della zuppa sono insalate e dintorni: su questo fronte la nostra provincia fornisce 1.500 quintali di lattuga, altrettanti di indivia e 600 di cicoria e radicchio. Tutto questo ragionando open air. Dalle serre arriva un plus di 800 quintali di lattuga, 600 di indivia, 600 di radicchio. Limitata, dice l'Istituto nazionale di statistica, la produzione cerealicola spezzina: 400 quintali di frumento tenero (da dieci ettari), un ettaro che da 37 quintali di orzo, un altro che ne da 20 di avena. E poi c'è il mais: un migliaio di quintali coltivati su quindici ettari. Ma non mettetelo nel minestrone.