Zone arancioni, la precisazione di Cna sugli spostamenti consentiti

La Spezia - In risposta alle numerose richieste pervenute da parte di imprese associate a Cna La Spezia in relazione alle nuove disposizioni in vigore per zone arancioni, l’associazione precisa che ci si può spostare per usufruire di servizi non sospesi, quali appunto il parrucchiere o l’estetista, SOLO se il servizio non è disponibile nel proprio municipio.



Stanno circolando diverse interpretazioni su questo aspetto, ma al riguardo il decreto è chiaro.



Il rischio per i clienti che in zona arancione decidono di spostarsi verso un diverso comune con un’autocertificazione, pur avendo parrucchiere o estetista nell’ambito del proprio territorio comunale, è che prendano una multa.



Queste indicazioni sono valide per parrucchieri ed estetiste, ma anche per autofficine e carrozzerie, e comunque per tutti i servizi che possono restare aperti o fare asporto.



La logica delle limitazioni è di evitare il più possibile degli spostamenti al di fuori dei confini comunali.



Per qualsiasi ulteriore dubbio Cna La Spezia resta a disposizione dei propri associati allo 0187 598080 o tramite messaggio Whatsapp al 333 548 8079