Welfare aziendale, convegno in Confcommercio

La Spezia - Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia, da sempre impegnata a proporre soluzioni distintive e a dare valore ai propri associati, intende promuovere la cultura del welfare sul proprio territorio e a tal fine ha avviato una collaborazione con UBI Banca, primario operatore nella gestione del welfare aziendale e di prossimità, al fine di supportare e rendere accessibile a tutti gli associati l’adozione di piani di welfare per i propri dipendenti. Per poter illustrare compiutamente tutto il progetto nei diversi ambiti, l’Associazione ha organizzato un convegno aperto a tutti in programma per martedì 15 ottobre dalle 15, nella sala Barilli di Confcommercio.



Nel mondo del lavoro sono sempre più diffuse le iniziative e le pratiche di “welfare aziendale” per riconoscere premialità ai propri dipendenti, in base al raggiungimento di obiettivi specifici, e permettere loro l’accesso ad una ampia scelta di beni e servizi che rispondono a bisogni concreti e quotidiani nell’ambito della salute, previdenza, istruzione, rimborsi spese (per esempio negli ambiti dell’educazione e dell’assistenza dei propri familiari), viaggi e shopping (voucher e card in vari settori merceologici). Un piano di welfare, con l’erogazione dei premi in flexible benefits

anziché in denaro, genera benefici sia per l’azienda che per i lavoratori, in termini di miglioramento del clima lavorativo e della produttività e abilita importanti benefici fiscali e contributivi, sia per l’azienda che per il lavoratore.



Al convegno interverranno il presidente della Confcommercio spezzina, Gianfranco Bianchi, la consulente del lavoro per Confcommercio Giorgia Caporilli e il responsabile dell’area welfare per Ubi Banca, Fabio Lamera, il cui intervento avrà come titolo “Ubi Welfare – Un nuovo ecosistema di persone, imprese e territorio”. La partecipazione all’evento è libera e gratuita previa prenotazione. Per aderire inviare una mail a: comunicazioni@confcommerciolaspezia.it.