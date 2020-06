Webinar superbonus 110%: interventi ammessi e modalità per fruire degli incentivi

La Spezia - Nuovo appuntamento dedicato all’approfondimento online organizzato da Cna della Spezia: martedì 16 giugno alle ore 17.30 si tratterà del superbonus 110% previsto dal Decreto Rilancio. L’ingegnere Massimiliano Rossi illustrerà le tipologie di lavori e le modalità per poter accedere al superbonus. Per partecipare basta richiedere il link al webinar scrivendo alla mail: sindacale@sp.cna.it.



Tra gli interventi possibili ci sono:

- cappotto termico in condominio, ovvero la coibentazione di strutture opache verticali e orizzontali, se è interessato più del 25% della superficie disperdente su una spesa di 60mila euro (spese da luglio 2020 a fine 2021);

- isolamento del tetto di un edificio, ovvero il rifacimento di una casa singola con coibentazione, a condizione sempre di un’incidenza su oltre il 25% di superficie disperdente lorda (spese da luglio 2020 a fine 2021);

- impianto termico centralizzato, con la sostituzione dell'impianto di riscaldamento condominiale con impianti centralizzati a condensazione evoluti o a pompa di calore (massimo 30 mila euro per unità immobiliare);

- nuova caldaia in abitazione singola, sostituzione con impianti a pompa di calore (massimo 30 mila euro);

- interventi antisismici su parti comuni per la messa in sicurezza di un condominio;

- recupero di villetta o casa isolata (solo per alcuni tipi di lavori può esserci il potenziamento del superbonus);

- tinteggiatura e restauro della facciata, resta il bonus del 90 % ma viene potenziato al 110% se la tinteggiatura è abbinata ad un cappotto termico (esclusi, per ora, gli edifici unifamiliari e le seconde case);

- impianti fotovoltaici: per queste installazioni il bonus sale dal 50 al 110% se eseguite insieme a quelli del superbonus e sismabonus;

- cambio infissi, ovvero sostituzione finestre comprensive degli infissi, rientra nel 110% se abbinata ad altri interventi di cui sopra.



Ovviamente ognuno dei punti verrà approfondito nel dettaglio. Tutti gli interventi devono migliorare la classe energetica dell'abitazione di almeno due livelli. L’evento è dedicato sia alle imprese che ai privati.