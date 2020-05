Webinar sulle linee guida nei cantiri per edili, idraulici, elettricisti, serramentisti

La Spezia - Proseguono gli incontri on line di Confartigianato La Spezia con le imprese per fare un po' di chiarezza sull'emergenza Covid 19 e sui vari adempimenti per la riapertura. Il prossimo appuntamento sarà dedicato ad edili, idraulici, elettricisti, serramentisti e approfondirà le linee guida da osservare nei cantieri. Il webinar si terrà mercoledì 20 maggio ore 17.00.

Le imprese interessate possono iscriversi gratuitamente mandando una e-mail: formazione@confartigianato.laspezia.it verrà inviato poi un link per partecipare sulla nostra piattaforma certificata, per ulteriori informazioni

tel. 0187.286648-52.