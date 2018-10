Waterfront, bando a un passo: "Spezia puzzle sfidante"

L'impegno delle compagnie Royal, Msc e Costa per la realizzazione del nuovo fronte a mare. Il sindaco Peracchini: "58mila metri quadri torneranno alla città. Albergo, piscina, acquario, appartamenti e scuola"

La Spezia - Waterfront del futuro grande protagonista oggi a Villa Marigola in occasione del convegno 'Blue Economy: slogan o realtà”, organizzato da Confindustria La Spezia e onorato dalla presenza del numero uno nazionale dell'associazione, il presidente Vincenzo Boccia. “Nel corso di questa settimana o al massimo all'inizio della prossima pubblicheremo l'importante bando per il waterfront – ha rotto il ghiaccio sul tema Carla Roncallo, presidente dell'Autorità di sistema del Mar ligure orientale -, bando che nasce dalla proposta di project financing avanzata da Royal Caribbean, Msc e Costa Crociere. Si tratta dal primo progetto di finanza di ambito portuale in Italia. Ne uscirà qualcosa che darà uno slancio notevole al territorio”.



E nella sala conferenze della prestigiosa location lericina c'erano naturalmente anche i tre player che vogliono impegnarsi nel rifacimento del fronte a mare. Karina Santini, direttore sviluppo commerciale di Royal Caribbean, che è 'capofila' della pratica project, ha spiegato come Spezia, ormai oltre dieci anni fa, sia stata “una grandissima scoperta. E' nato un fidanzamento, speriamo ora di poter convolare a nozze. L'idea del project per il waterfront nasce su nostra spinta, ma per fortuna siamo riusciti a coinvolgere anche Msc e Costa, con i quali collaboriamo proficuamente già a Civitavecchia, Napoli e Venezia. Cosa ci spinge a impegnarci in questo senso? L'attrattività del territorio e la comune volontà di replicare a terra il livello dei servizi che abbiamo a bordo. Quando non possono essere le autorità locali a occuparsi dell'upgrading, allora ce ne occupiamo noi, come in questo caso. Negli ultimi due anni c'è stato un dialogo intenso e costruttivo che ha permesso di verificare cosa serva agli operatori e di cosa necessiti il territorio. Il principio è che debba prevalere la sostenibilità: siamo in città storiche, con porti storici. Qua cerchiamo orizzonti lunghi, non solo siamo interessati a portarci i nostri passeggeri per i prossimi cinque anni, ma per i prossimi trent'anni”. L'impatto di nuovi stazione crocieristica e waterfront, per Santini, sarà “distribuito e largo”. E quando il moderatore Raoul de Forcade, firma de Il Sole 24 ore, ha domandato (riprendendo un'osservazione della presidente di Confindustria Francesca Cozzani) se nella partita waterfront sia pensabile, da parte delle compagnie, il coinvolgimento operativo di realtà industriali locali, la dirigente Royal ha chiarito: “Dirlo è prematuro, ma noi abbiamo sempre mostrato apertura verso ogni tipo di partecipazione”. Per poi chiudere chiarendo che "in questo momento siamo concentrati sulla realizzazione di una porzione di waterfront attraverso un project financing. Il resto della progettualità potrà vedere la luce quando sarà stata realizzata la prima parte. Quello spezzino è un puzzle incredibilmente bello e sfidante e ogni tassello deve andare al suo posto. Finora abbiamo percepito l'interesse di tutti perché questo accada”.



Al tavolo anche Elisabetta De Nardo, vice presidente port development di Msc, che ha focalizzato il suo intervento sulle attenzioni della flotta in materia di sostenibilità ambientale, ricordando che la compagnia in Liguria frutta “6mila posti di lavoro tra indotto e dipendenti diretti”. Per Costa c'era Beniamino Maltese, senior vice president del gruppo. “Uno studio dell'Autorità portuale – ha affermato – dice che l'impatto diretto del crocierismo alla Spezia è di 30 milioni di euro. Nel 2020 sarà almeno il triplo, nel 2023 potrà arrivare a 150 milioni. Risorse che noi compagnie tendiamo a distribuire sul territorio per non creare impatti da overturismo. Bisogna associare economia e sostenibilità”.



“La questione waterfront – ha dichiarato nel suo intervento il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - l'abbiamo sbloccata noi tornando al Puc precedente. Sarà come costruire un nuovo arsenale. Un'opportunità sfidante, se sapremo coglierla. E ci saranno 58mila metri quadrati che torneranno alla città, un punto per il quale è stato sottoscritto un protocollo che unisce Ministero delle Infrastrutture, Regione, Autorità portuale e Comune. Uno spazio che ci piacerebbe fosse economicamente sostenibile e alla portata di tutti, con un albergo a cinque stelle, appartamenti, una scuola per i nostri giovani, luoghi di comunità e per divertirsi, come un acquario, una piscina. Quanto prima cercheremo di usare lo strumento legislativo come ha fatto Trieste per procedere a una sdemanializzazione più rapida possibile, pronti a misurarci con il mercato e con la volontà di avere una nuova Spezia”. Breve parentesi di amara ilarità in sala quando il primo cittadino, invece di dire “albergo a cinque stelle”, ha detto “ospedale a cinque stelle”, correggendosi un secondo dopo. “Sapete la sofferenza su quel lato...”, ha scherzato, giustificando il lapsus.