Vuoi lavorare in un bar? Ecco come imparare

La Spezia - Partirà questa sera, lunedì 1° ottobre, il corso da Barman. Il corso è organizzato da Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia e si svolgerà all’interno del Piper di Piazza Concordia. Le lezioni, tenute dal docente Nicola Colombo, saranno suddivise in una prima parte di teoria e una seconda di pratica, che si svolgerà direttamente dietro al bancone del bar, alle prese con bottiglie e shaker. Al termine delle lezioni sarà rilasciato un attestato a tutti i partecipanti. Attestato che potrà essere allegato al curriculum vitae dei corsisti interessati a trovare lavoro, tanto in Italia quanto all’estero. Sono infatti molti i giovani che utilizzano il corso barman per imparare una professione e muovere i primi passi nel mondo del lavoro, nei pubblici esercizi o anche in villaggi turistici o navi da crociera.



Sarà possibile iscriversi direttamente questa sera al Piper di Piazza Concordia. Per maggiori informazioni è possibile contattare la referente del corso, la signora Silvia D'Elia al numero 01875985101 o alla mail segreteria@confcommerciolaspezia.it