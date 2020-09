Vuoi imparare un mestiere? Devi aprire un'attività? Ripartono i corsi di formazione Confartigianato

La Spezia - “Settembre è il mese nel quale tanti giovani si guardano attorno e cercano un corso di formazione od uno sbocco lavorativo dopo gli studi – spiega Sara Bocchia dell'Ufficio Formazione Confartigianato – spesso infatti la scuola non basta e i nostri corsi aiutano i ragazzi a capire la loro vera vocazione sporcandosi le mani. Ci rivolgiamo a tutti: disoccupati, imprenditori, dipendenti, ecc. La “crisi” non investe tutti i settori, esistono ancora dei mestieri richiestissimi nel mercato del lavoro ma paradossalmente sono pochissime le persone sono in grado di rispondere alle richieste del mercato. Molti dei ragazzi migliori formati nei nostri corsi e dotati di buono spirito d'iniziativa sono riusciti subito a trovare lavoro fuori provincia o all'estero. Altri frequentano i nostri corsi per aprire un'attività o per sperimentare nuove strade per il loro business. Per ogni corso viene rilasciato un attestato di frequenza”. Ecco i corsi organizzati da Confartigianato Imprese La Spezia in partenza: Corso somministrazione alimenti e bevande (ex Rec) (28 settembre 2020); Aggiornamento H.A.C.C.P. (28 settembre 2020); H.A.C.C.P. moduli a – b – allergeni (20 settembre 2020); HACCP Filiera ittica (14 ottobre 2020); Corso tatuaggi piercing e trucco permanente (19 ottobre 2020); Corso per addetto all' accoglienza turistica (21 ottobre 2020); Corso per agenti di intermediazione immobiliare (26 ottobre 2020); Corso sul corretto uso del cronotachigrafo (14 Novembre 2020). Corsi settore prevenzione infortuni: Formazione e informazione dei lavoratori (19 ottobre 2020); Addetto al primo soccorso in azienda (2 novembre 2020); Aggiornamento triennale per addetto al primo soccorso in azienda (9 novembre 2020); Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (16 novembre 2020); Addetto alla lotta antincendio, all’evacuazione ed alla gestione delle emergenze per attività a basso o a medio rischio di incendio (30 novembre 2020); Aggiornamento rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (9 dicembre 2020); Addetto alla guida di carrelli elevatori (a braccio telescopico, industriali, telescopici rotativi) (5 ottobre 2020); Aggiornamento carrelli elevatori (9 ottobre 2020); Corsi macchine movimento terra (escavatori idraulici) (26 ottobre 2020); Aggiornamento escavatori idraulici (28 ottobre 2020); Addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (Ple) con e senza stabilizzatori (9 novembre 2020); Aggiornamento Ple (11 novembre 2020); Addetti ai lavori in quota con sistemi di accesso/posizionamento con funi su siti naturali/artificiali o su alberi (23 Novembre 2020); Utilizzo in sicurezza dei dpi anticaduta (30 novembre 2020); Aggiornamento addetti al montaggio/smontaggio dei ponteggi (14 dicembre 2020). Sono inoltre in programmazione: Corso per pizzaiolo; Corso di gelateria; Corso di panificazione; Corso per agenti e rappresentanti di commercio; Corso per la capacità professionale autotrasporto merci conto terzi fino a 35 quintali; Corso conduttori impianti termici; Corso addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione ponteggi; Corso Pes/Pav; Corso per lavorazioni in spazi confinati e/o ambienti sospetti di inquinamento. Il catalogo formativo completo con tutti programmi è scaricabile dal sito internet www.confartigianato.laspezia.it Per tutte le informazioni è possibile contattare l'Ufficio Formazione di Confartigianato Imprese La Spezia al numero tel. 0187286648 o inviando una e-mail a: formazione@confartigianato.laspezia.it