Vuoi imparare a fare la pizza? Via al nuovo corso

La Spezia - Confartigianato La Spezia organizza un corso per pizzaiolo in collaborazione con l’associazione Pizza Planet e Grandi Impianti Srl con avvio lunedì 14 ottobre alle 09.30 presso la sede di Confartigianato in via Fontevivo, 19

alla Spezia. Il corso, della durata di 30 ore, si svolgerà dal 14 al 18 ottobre, presso la sede di Confartigianato in via Fontevivo, 19 alla Spezia (parte teorica -15 ore), ed in un laboratorio specializzato, in via Sarzana 409 alla

Spezia (parte pratica - 15 ore). Per la parte teorica Confartigianato e Pizza Pianet forniranno una dispensa sulla storia e gli ingredienti della pizza, un block notes ed una penna, mentre per la parte pratica Confartigianato e Pizza Planet consegneranno una maglietta e un copricapo; pertanto è necessario portare solo un grembiule, pantaloni comodi e scarpe da ginnastica. Per confermare l’iscrizione è necessario compilare la scheda di preadesione e versare un acconto presso la nostra sede in via Fontevivo, 19 alla Spezia entro venerdì 4 ottobre. Il corso si attiverà al raggiungimento di otto iscrizioni confermate. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Formazione Confartigianato, tel. 0187 286648 oppure all’indirizzo e-mail: formazione@confartigianato.laspezia.it.