Vuoi diventare padroncino? Aprire una ditta di trasporto conto terzi? Confartigianato organizza corso

La Spezia - Vuoi diventare padroncino? Aprire una ditta di trasporto conto terzi di furgoni? Confartigianato Imprese La Spezia sta organizzando una nuova sessione del corso “Accesso all'autotrasporto di merci da 1,5 A 3,5 T”, autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della durata di 74 ore con avvio lunedì 25 gennaio 2021 dalle ore 18.00 alle ore 20.30 presso la nostra sede in via Fontevivo, 19 alla Spezia. Il conseguimento dell’attestato di capacità professionale, valido in tutti i paesi della U.E., è requisito indispensabile per l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori. Il corso come da programma ministeriale verte sulle seguenti materie: accesso al mercato, sicurezza stradale, norme tecniche e gestione tecnica, diritto civile, commerciale, sociale e tributario, gestione commerciale e finanziaria. Il corso per autotrasporto sino a 3,5 ton non prevede esame per il conseguimento dell'attestato. Il corso è a numero chiuso; per confermare l’iscrizione è necessario versare un acconto presso la nostra sede in via Fontevivo, 19 alla Spezia. Per informazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Formazione Confartigianato tel. 0187 286648-52 oppure all’indirizzo e-mail: formazione@confartigianato.laspezia.it