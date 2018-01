Vino che passione, aumentano le enoteche in provincia

Da un'elaborazione della Camera di commercio di Milano e di Coldiretti nello Spezzino se ne contano 46.

La Spezia - Crescono le enoteche alla Spezia con un tasso percentuale del 53 per cento, totale in cinque anni, e del 21 per centro solo nel 2017. Lo conferma l'esito di una elaborazione della Camera di commercio di Milano e di Coldiretti sulle localizzazioni. In otto anni la crescita del settore delle enoteche è stata del 17,2 per cento, in cinque del 19,5 per cento, e nel corso dell’ultimo anno il loro numero è aumentato di 8 unità.



In totale le enoteche in Liguria sono 307 e alla Spezia se ne contano 46 una crescita del 53,3 proseguita nell'ultimo anno con 8 nuove aperture, +21,1 per cento. Nel resto della regione: la provincia di Genova arriva a 141 imprese (+36,9 per cento in otto anni, +27 per cento in cinque, +1,4 per cento in un anno). Le imprese a Imperia sono 55 (lo stesso numero di otto anni fa) e a Savona 65, come nel 2016 e nel 2012, una in meno rispetto alle 66 del 2009. Quasi 8 mila gli addetti del settore in Italia, di cui 310 in Liguria.



L'export al massimo storico Il valore dell’export nel 2017 ha raggiunto il massimo storico di sempre attestandosi a circa 6 miliardi di euro, con un aumento del 7% rispetto all’anno precedente. Le enoteche in Italia sono 7.300, + 19 per cento in otto anni, + 13 per cento in cinque, stabili nell’ultimo anno. Prime per imprese Napoli (546, +12% in cinque anni), Roma (482, +31 per cento in otto anni, +19% in cinque anni, + 2 per cento nell’ultimo anno). Dopo Milano c’è Torino con 228 (+27 per cento in otto anni), Bari con 203, Firenze con 171 e Brescia con 170. Crescono di più in Italia Bologna (+170 per cento in otto anni, da 47 a 127), Foggia (+ 68 per cento da 53 a 89), Verona (+66 per cento da 70 a 116), Cuneo (+65 per cento da 52 a 86), Messina e Milano (+63 per cento).