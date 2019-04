Vinitalty, premiati cinque vini liguri: quattro sono dello Spezzino

Il concorso 5StarWines premia una cantina del Sanovese, una delle Cinque Terre, due dei Colli di Luni e una di Fosdinovo, di fatto nello stesso territorio.

La Spezia - Cresce il numero dei liguri premiati con le 5 stelle del Vinitaly. Quest’anno infatti sono cinque le aziende - 2 in più del 2018 – selezionate dal concorso 5StarWines, la selezione annuale di vini organizzata da Vinitaly, che si è tenuta nei giorni scorsi (dal 3 al 5 aprile) per il terzo anno consecutivo e che solo oggi ha svelato i vincitori.

5StarWines è una degustazione di tre giorni che punta i riflettori su tutte quelle cantine che investono nel miglioramento dei loro prodotti. Durante l’evento, una giuria di professionisti del settore altamente qualificati ha degustato e dato un voto in centesimi ai vini partecipanti. I vini selezionati entrano di diritto nella guida 5StarWines – the Book.



Le aziende liguri premiate sono state: Azienda agricola Possa di Bonanini Samuele Heydi con il suo Cinque Terre Sciacchetrà Dop 2016 e Cantine Lunae Bosoni Srl - Luni con Liguria di Levante Igt rosato “Mea Rosa” 2018 che hanno ricevuto il punteggio di 91/100.

Durin Azienda agricola di Basso Antonio – Ortovero (SV) con Riviera ligure di Ponente Doc Pigato “Braie” 2018, Azienda agricola Federici di Giulio Federici – Luni (SP) con Colli di Luni vermentino “Sarticola” 2018 e, al confine tra Liguria e Toscana, Terenzuola di IVan Giuliani & C. società agricola semplice – Fosdinovo (MS) con il suo Colli di Luni Doc bianco “Permano” 2016 con un punteggio di 90/100.

La Liguria per questo 2019 porta a casa un risultato migliore, segno di un trend in crescita che coinvolge a più livelli tutta l’enologia regionale.



I vini liguri premiati da 5StarWines

CINQUE TERRE SCIACCHETRA' DOP 2016

AZIENDA AGRICOLA POSSA DI BONANINI SAMUELE HEYDI - RIOMAGGIORE (SP)

Punteggio 91/100



LIGURIA DI LEVANTE IGT ROSATO “MEA ROSA” 2018

CANTINE LVNAE BOSONI SRL - LUNI (SP)

Punteggio 91/100



RIVIERA LIGURE DI PONENTE DOC PIGATO “BRAIE” 2018

DURIN AZIENDA AGRICOLA DI BASSO ANTONIO – ORTOVERO (SV)



COLLI DI LUNI VERMENTINO “SARTICOLA” 2018

AZIENDA AGRICOLA FEDERICI DI GIULIO FEDERICI – LUNI (SP)

Punteggio 90/100



COLLI DI LUNI DOC BIANCO “PERMANO” 2016

TERENZUOLA DI IVAN GIULIANI & C. SOCIETà AGRICOLA SEMPLICE – FOSDINOVO (MS)

Punteggio 90/100