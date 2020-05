Videoincontri con Cna, domani si parla di nautica

La Spezia - Proseguono gli appuntamenti online organizzati da Cna La Spezia: la prossima video conferenza in programma si svolgerà mercoledì 20 maggio alle ore 15 e sarà dedicata al settore della nautica grazie alla partecipazione del Comandante della Capitaneria di Porto C.V. Giovanni Stella. Chi è interessato all'incontro può richiedere il link diretto scrivendo una mail a sindacale@sp.cna.it o un messaggio al numero Whatsapp di Cna La Spezia 333.5488079.



“Sono oltre 20 i webinar che da fine aprile la nostra associazione ha organizzato per poter affrontare al meglio la ripartenza per ogni singola categoria -. Spiega la coordinatrice provinciale Cna La Spezia Giuliana Vatteroni -. Ci siamo dovuti adattare a questa nuova situazione e al contempo alla necessità di garantire alle imprese informazioni e supporto costante. In totale hanno partecipato alle nostre videoconferenze quasi 800 imprenditori e artigiani. Un dato che da solo testimonia la capacità di sapersi adattare dei nostri associati ai cambiamenti che l’emergenza Coronavirus ha imposto e la determinazione nell’informarsi per poter lavorare nel rispetto delle norme e nelle migliori condizioni di sicurezza. Da incontri specifici, settore per settore – prosegue Vatteroni -, siamo passati ora a confronti con i referenti istituzionali del territorio spezzino grazie alla disponibilità degli stessi. Nei giorni scorsi abbiamo affrontato i temi della logistica e dell'autotrasporto con le imprese del settore e la Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale Carla Roncallo, abbiamo approfondito il tema della locazione e del noleggio nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre con il Direttore del Parco Patrizio Scarpellini, e toccheremo il tema della nautica con il Comandante della Capitaneria di Porto della Spezia C.V. Giovanni Stella. Le nostre riunioni di approfondimento e confronto proseguiranno in questa modalità finché sarà necessario contenere il contagio ed evitare il più possibile assembramenti e per il futuro sapremo fare tesoro di questi nuovi strumenti. Ricordiamo, inoltre – conclude la coordinatrice provinciale Cna La Spezia Vatteroni -, a chi teme di aver perso la videoconferenza tematica dedicata al proprio settore d’attività, che i nostri referenti tecnici e sindacali restano a disposizione anche tramite telefono e mail per qualsiasi informazione o richiesta e le nostre sedi sono aperte al pubblico su appuntamento”.