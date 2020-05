Videoconferenze e corsi targati Cna per aiutare le imprese

La Spezia - Come prepararsi in vista della ripartenza e destreggiarsi tra protocolli di sicurezza e regole da applicare? Ad aiutare le diverse attività ci pensa Cna con degli incontri di approfondimento sul web. Per poter dare le più complete risposte declinate per ogni tipologia d’attività Cna La Spezia ha in programma un ricco calendario di videoconferenze. Gli incontri di approfondimento si spostano sul web ma resta la voglia di poter informare e confrontare con i nostri associati. Sono già stati svolti i videomeeting degli autoriparatori e carrozzieri, serramentisti ed edili. Lunedì 4 maggio alle ore 11 si svolgerà la videoconferenza sul turismo con il referente Cna nazionale per il settore Cristiano Tomei. Martedì 5 maggio alle ore 11 il meeting sarà dedicato alle estetiste, alle 15 focus sul settore della nautica. Si prosegue: mercoledì 6 maggio alle 14.30 con gli acconciatori e giovedì 7 maggio alle 17.30 con tutto il settore agroalimentare con il referente Cna nazionale Gabriele Rotini. Per partecipare alle videoconferenze basta iscriversi alla mail sindacale@sp.cna.it o al numero 0187.598075, vi verrà così fornito un link per poter accedere facilmente all’incontro.



Riprende anche la formazione di Ecipa: stop ai corsi in aula che si terranno invece in modalità videoconferenza su piattaforma certificata. Ciò consente, pur a fronte di un’esposizione di tipo frontale, di non essere presenti nella stessa sede inviando in tempo reale e in modo sincrono immagini e audio dai rispettivi luoghi in cui docente e alunni sono presenti.



I corsi in partenza sono i seguenti: Aggiornamento per Tecnico Meccatronico dal 6 maggio alle ore 14 (da 40 ore). E’ riservato esclusivamente a quanti sono già Responsabili Tecnici Meccanico Motorista o Elettrauto e devono completare ed aggiornare la loro formazione. Tale aggiornamento è obbligatorio. La qualifica ottenuta con il superamento del corso consente di ottenere immediatamente la nomina di Responsabile Tecnico dell’attività di Meccatronica. Haccp in partenza l’11 maggio alle ore 14.30 Deve essere svolto da chiunque opera nella filiera alimentare, ha una durata diversa di 6, 8 oppure 10 ore a seconda della mansione svolta ed è soggetto ad aggiornamento quinquennale di ore; Responsabile servizio prevenzione e protezione a basso, medio e alto rischio con inizio il 12 maggio alle ore 18. Deve essere svolto dal datore di lavoro ed è obbligatorio per tutte le imprese con soci e/o dipendenti. Ha una durata variabile di 16, 32 oppure 48 ore a seconda del codice Ateco dell’impresa. Sono previsti aggiornamenti quinquennali; Aggiornamento obbligatorio triennale del Primo Soccorso aziendale 20 maggio ore 15, ha una durata di 4 o 6 ore a seconda della classificazione di rischio d’impresa.



Sono in via di calendarizzazione anche tutti gli altri corsi che normalmente vengono svolti da Cna Ecipa La Spezia, in modo tale da riprendere appieno l’attività e consentire alle imprese di essere in regola con gli obblighi formativi previsti dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Per info contattare la responsabile di Cna Ecipa La Spezia Raffaella Bicci mail bicci.sp@cna.it o tel.0187 598076.