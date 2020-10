Via del Molo approda sui social network: "Ormai irrinunciabile"

La Spezia - “L’adozione di piattaforme social network è ormai irrinunciabile, soprattutto in una fase, quella determinata dall’emergenza Covid-19, in cui la modalità digitale è divenuta preponderante”. Questa una delle ragioni, così come illustrata in determina, per le quali l'Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientali ha deciso di calarsi nella realtà dei social network. Via del Molo intende sbarcare su Facebook, LinkedIn e Instagram. Al social media manager Leonardo Parigi l'incarico, per 8.300 euro circa, di realizzare una proposta di posizionamento sui social su misura per l'ente.