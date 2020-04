La Spezia - Sarà la Art Sub ad occuparsi della realizzazione del "dolphin" in testa al Molo Garibaldi. Un nuovo punto di attracco per le navi da crociera, un'ipotesi di cui si era parlato in questi anni e che alla fine è stata indicata come la soluzione ideale. Il cantiere sarà aperto lunedì prossimo e resterà attivo fino al 20 maggio. Creato l'ancoraggio, sarà spostata la boa corrispondente.