La Spezia - Il mercato del martedì di Via Prosperi è tornato. I banchi sono ben distanziati, si entra e si esce da un solo lato, si sta a distanza, è necessario avere guanti e igienizzante. Tutte procedure rispettate, questa mattina, sia dagli ambulanti che dai clienti. Due lunghi mesi senza l'appuntamento settimanale che richiama tanta gente da numerosi quartieri che circondano Via Prosperi.

Di buon mattino in molti hanno raggiunto i banchi, monitorati anche dalla Polizia municipale. Tutti rigorosamente dotati di guanti e mascherine. E' dei giorni scorsi l'ordinanza che prevede un percorso “a senso unico” per il mercato con entrata obbligata in Viale Italia e uscita in Via del Canaletto. Una novità che ha fatto storcere il naso a qualche anziana ma del resto le regole sono regole. Tra gli obblighi degli operatori del mercato: pulire e igienizzare le attrezzature prima dell’inizio delle operazioni di vendita, mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani. rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico, in caso di vendita di abbigliamento, mettere a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia la merce, toccandola e usare guanti ‘usa e getta’ e sistemi di disinfezione delle mani, in particolare nelle operazioni di pagamento.

Questa mattina anche il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha fatto visita al mercato e dopo una breve ricognizione a detto: “ Da oggi riprende finalmente anche il tradizionale mercato del martedì di via Prosperi – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini –, stiamo tornando gradualmente e progressivamente alla normalità con tutti gli accorgimenti necessari. Il nuovo mercato, infatti, ha delle regole da rispettare che sono imposte a livello nazionale e riguardano la distanza dei banchi, la percorrenza in un unico senso, mantenere la distanza di almeno un metro e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina proprio per garantire massima tutela a chi lavora e a chi viene a comprare. Un grande impegno che vede coinvolti tutti, dagli operatori, ai cittadini, alla Polizia Municipale e che ha un unico grande obiettivo, quello di ripartire insieme in sicurezza e serenità”.

In merito alla riorganizzazione del mercato interviene anche l'assessore al Commercio Lorenzo Brogi: “Oggi è ripartito il mercato di via prosperi in assoluta sicurezza, infatti il lavoro fatto nei mesi precedenti all’emergenza covid dai miei uffici, ci ha restituito un mercato con ampi spazi, vie di fuga e corsia centrale di camminamento ampia e larga. Continua il lavoro mio e degli uffici per riaprire nel più breve tempo possibile anche il venerdì che purtroppo per storia non gode degli stessi spazi di via prosperi ma stiamo congiuntamente, con le associazioni di categoria, gli ambulanti, i commercianti e residenti, cercando di trovare la soluzione migliore per accontentare tutti nel rispetto della piena sicurezza delle persone”.



Nel complesso sia gli spezzini che gli ambulanti sono stati promossi: sono stati hanno i nuovi obblighi che accompagneranno le giornate dei mercati davvero per molto tempo.