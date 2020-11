Versati sui conti correnti delle attività i soldi previsti dal Decreto Ristori

La Spezia - Sono arrivati sui conti correnti della maggior parte della attività cittadine i denari previsti dal Decreto Ristori.

Tra l'altro ieri e ieri buona parte dei titolari di bar, ristoranti e attività del settore turistico si sono visti recapitare i bonifici diretti che equivalgono al 150 per cento di quanto avuto a luglio in base al Decreto Rilancio per i bar e i locali di somministrazione, mentre per ristoranti e attività turistiche l'importo è pari al 200 per cento di quanto ricevuto in estate.

Per una volta dall'inizio dell'emergenza Covid-19, dunque, il mondo delle imprese colpite dalle restrizioni decise dal governo per fronteggiare l'espansione del contagio può tirare un respiro di sollievo puntuale.