Verdura, lumache, salumi e tanto altro: Coldiretti convoca tutti in Piazza del mercato

La Spezia - Dalle farine ai salumi, dagli ortaggi di stagione alle lumache, dal miele alle conserve: saranno 20 le aziende Coldiretti Campagna Amica presenti all’evento La Fattoria in Città, in programma questa domenica nel capoluogo di Provincia.



Con “La Fattoria in città”, grande manifestazione organizzata dal Comune della Spezia, il mondo agricolo, con le sue peculiarità ed eccellenze, arriva nella centralissima piazza Cavour, dove sarà possibile degustare, acquistare e vivere realmente l’agricoltura locale, attraverso la grande mostra mercato, gli animali della fattoria presenti e, per i più piccoli, attraverso Laboratori didattici e l’attesissimo battesimo della sella. I gusti e i profumi della campagna saranno a portata di mano e permetteranno a turisti e cittadini di apprezzare appieno le tradizioni del mondo rurale raccontate, oltre che attraverso i prodotti presenti, dagli agricoltori che vivono in queste terre e producono le eccellenze simbolo del Made in Liguria.



“Eventi come questo – affermano la Presidente di Coldiretti La Spezia Sara Baccelli e il Direttore di Coldiretti La Spezia Francesco Goffredo – che creano un contatto diretto tra il consumatore e l’agricoltura, mettono l’accento su tematiche fondamentali per la nostra terra e la sua economia, quali la tutela e valorizzazione del mondo agricolo locale e delle sue produzioni, il rispetto della biodiversità, e la difesa del vero Made in Italy. E proprio per la difesa delle eccellenze italiane, nella mattinata di domenica presso lo stand di Coldiretti sarà effettuata la raccolta firme EATORIGINAL, con la quale Coldiretti chiede all’Europa di rendere obbligatoria l’indicazione di origine degli alimenti, per garantire una maggiore trasparenza al consumatore, che sarà sempre sicuro della provenienza degli alimenti acquistati”.