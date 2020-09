Ventuno candidati firmano il documento per le imprese redatto da Confartigianato

La Spezia - NextLiguria, il documento di Confartigianato contenente le proposte per una Liguria “a misura di micro impresa”, ha raccolto le firme di ben 21 candidati consiglieri spezzini alle prossime elezioni regionali.



Elaborato ascoltando la voce delle imprese liguri, sulla base delle loro esigenze e richieste, NextLiguria elenca una serie di obiettivi, tradotti in proposte e azioni concrete, per sostenere e rilanciare le 123 mila micro e piccole realtà del territorio ligure: si tratta del 99,6% del tessuto produttivo della nostra regione. Sei i macro-temi affrontati: microimprese al centro; fisco, incentivi, credito e pagamenti; competitività; burocrazia; formazione e lavoro; infrastrutture, ambiente, trasporti ed energia.



“Le micro-imprese giocano un ruolo fondamentale nello sviluppo del territorio della Spezia e per la Liguria – sottolinea Paolo Figoli, presidente di Confartigianato La Spezia – per questo abbiamo deciso di elaborare alcune proposte e le abbiamo tradotte in azioni concrete e realizzabili. Ai candidati alla presidenza e al consiglio regionale della Liguria abbiamo chiesto di condividerle e sottoscriverle”.



Con la sottoscrizione delle proposte, i candidati si sono impegnati, qualora fossero eletti, a lavorare per il raggiungimento dei vari obiettivi contenuti in #NextLiguria, trasformando così in azione politica quanto indicato da Confartigianato.



“Il fatto che così tanti candidati abbiano avviato un rapporto con Confartigianato e sottoscritto le nostre proposte è per noi un risultato importante – prosegue Figoli – ma il vero lavoro inizia ora, con una verifica costante di ciò che verrà fatto dai nuovi amministratori regionali nei prossimi cinque anni”.



Ecco i candidati consiglieri di Confartigianato La Spezia:



CAMBIAMO CON TOTI PRESIDENTE: Giacomo Giampedrone, Eliana Bacchini, Fausto Rossi; FORZA ITALIA – LIGURIA POPOLARE: Andrea Costa, Fabio Cenerini; FRATELLI D’ITALIA: Sauro Manucci; LEGA SALVINI: Gianmarco Medusei, Lorenzo Brogi, Luigina Cademarchi, Giulia Giorgi; LIGURIA UDC: Giovanni De Paoli; PD E ARTICOLO UNO: Davide Natale, Ilario Agata, Fabrizia Pecunia, Francesca Castagna; MASSARDO PRESIDENTE: Juri Michelucci, Dina Nobili, Alberto Battilani; LISTA ALICE SALVATORE IL BUONSENSO (sottoscritto con riserva su alcune opere): Alice Salvatore, Barbara Fidanza, Vittorio Gasparini.