Ventitre studenti della Pellico-Mazzini saliranno sulla Symphony of the Seas

Nell'ambito del progetto “Ragazzi in azienda”, Cisita accompagnerà gli studenti in un piccolo grande viaggio di conoscenza.

La Spezia - La Confindustria ligure, con il patrocinio dell' Ufficio Scolastico Regionale ed il contributo finanziario della Regione Liguria, si appresta a realizzare il progetto di orientamento “Ragazzi in azienda”, destinato ai giovani studenti liguri delle classi seconde delle scuole secondarie di primo grado, per avvicinarli ai settori prioritari dell'economia provinciale e sostenerli nel processo di scelta del percorso di Istruzione Superiore più confacente alle loro potenzialità. Tale attività si inserisce all’interno del "Sistema ligure di Orientamento" e si propone di fornire agli studenti, in una fase critica per il loro sviluppo scolastico/professionale, un importante supporto nel delicato processo di scelta e di decisione del percorso di scuola superiore maggiormente attinente alle proprie caratteristiche ed ai propri desideri professionali.



Il progetto, che coinvolge una classe II^ per ciascun Istituto Scolastico, per una durata complessiva di impegno degli alunni pari a 12 ore, alla Spezia è coordinato dal Cisita - Ente di formazione di Confindustria e vedrà coinvolte le principali realtà produttive industriali del nostro territorio oltre che l'Autorità Portuale spezzina. Nella nostra provincia il progetto ha visto in particolare coinvolti 300 studenti dei comprensivi scolastici Isa4, Isa5, Isa8, Isa10, Isa13 per un totale di tredici classi (seconde e terze). Gli studenti hanno visitato molte realtà aziendali del territorio, intervistato le figure professionali più tipiche e rilevanti, per una scelta consapevole del percorso formativo scolastico successivo che avverrà nel prossimo gennaio. Il progetto continua anche la settimana prossima con la visita a bordo della Symphony of the Seas che ormeggerà a Molo Garibaldi il prossimo 17 ottobre. E la classe che andrà in visita a bordo nave è la 3° A dell’Istituto Comprensivo ISA4 Pellico-Mazzini composta da 23 studenti. "E’ molto importante dare rilevanza alla città per evidenziare il rapporto nave-scuola /studenti" - fanno sapere gli organizzatori.