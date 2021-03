La Spezia - Atc rende noto che venerdì 26 marzo le segreterie di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal hanno proclamato un'azione di sciopero nazionale dei lavoratori del trasporto pubblico di 24 ore, in merito all'interruzione del confronto per il rinnovo del Ccnl. Nel rispetto degli accordi, il servizio completo è garantito nelle fasce orare 6-9 e 17-20. Atc informa che in occasione dell'ultimo sciopero ha aderito il 66.8 per cento del personale comandato in servizio.