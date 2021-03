Vendita immobili: i parametri per calcolare il valore al metro quadro

La Spezia - Quando si decide di mettere in vendita il proprio immobile, bisogna innanzitutto capire quale sia il corretto prezzo da proporre agli acquirenti.



La cifra deve essere in linea con il mercato di riferimento. Svalutare l’edificio causerebbe infatti una perdita per il proprietario ma anche fissare un prezzo troppo elevato rispetto alle proposte esistenti potrebbe impedire la buona riuscita dell’affare.



Per stabilire il valore ci sono vari fattori da prendere in esame. Una fonte molto utile per sapere tutto ciò che riguarda la definizione del valore di un immobile la fornisce Dove.it, agenzia specializzata nelle compravendite immobiliari. Con una sezione dedicata proprio al prezzo al metro quadro, spiega nel dettaglio tutti gli step e gli elementi da analizzare per ottenere un calcolo preciso e affidabile.



Come riportato nella guida di Dove.it il prezzo di un immobile al metro quadro è un indice sintetico che mostra indicativamente il costo reale di un’abitazione. Per ottenere questo valore è necessario effettuare la misurazione della superficie. Il numero di metri quadri andrà quindi moltiplicato con i coefficienti di merito, ovvero: il tipo di abitazione, la località in cui sorge l’edificio, le condizioni strutturali dell’immobile e lo stato degli interni.



Il valore di questi elementi viene stabilito dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) che fa capo all’agenzia delle entrate. Si tratta di valori oggettivi che vanno inseriti nel calcolo ma sono variabili. Infatti circa ogni 6 mesi l’agenzia delle entrate fornisce un aggiornamento di questi dati in relazione all’andamento del mercato.



Per ottenere il valore dell’edificio si effettua un calcolo che mette in relazione la superficie dell’immobile, ovvero la cifra ponderata con specifici correttivi di valutazione e l’indice fornito dall’OMI. Moltiplicando il numero di metri quadri per il coefficiente fornito dall’ente si ottiene il valore dell’immobile al metro quadro.



Il calcolo di questa cifra può essere svolto in autonomia ma essendo diversi le variabili da tenere in considerazione è consigliabile affidarsi ad agenzie specializzate.



Infatti non solo è molto importante essere sicuri che la cifra sia corretta, ma bisogna considerare che i professionisti del settore immobiliare sono in grado di offrire anche una valutazione generale dell’immobile e seguire in maniera ottimale ogni fase della compravendita.