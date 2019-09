Vendemmie spezzine, una terra da 54mila quintali di uva

La Spezia - Tempo di vendemmia nello Spezzino, terra di floridi e apprezzati vitigni dalla Val di Magra meridionale all'alta Riviera. Un fenomeno che può essere facilmente dimensionato grazie alle puntuali ricognizioni in agricoltura dell'Istituto nazionale di statistica. Che innanzitutto spiega – dato del 2018 – come la provincia della Spezia conti 750 ettari coltivati con uva da vino e attualmente in produzione. Un valore che sovrasta il resto della regione, dal momento che Savona (440), Imperia (373) e Genova (57), insieme, a stento superano la quota levantina. Misure che si ripercuotono sul raccolto: l'anno scorso nello Spezzino sono stati staccati 54mila quintali di uva da vino, tanti quanti a Genova, Impera e Savona complessivamente. E sono oltre 31.500 i quintali di grappoli destinati alla vinificazione raccolti nel 2018 nella confinante provincia di Massa Carrara, che conta poco meno di 600 ettari in produzione.



E per quanto riguarda il nettare figlio dei gustosi acini spezzini? Istat parla di 38mila ettolitri di vino prodotti nel 2018. E anche qui il resto della Liguria, accorpato, fa quanto Spezia, mentre i vicini apuani ne escono con 22mila ettolitri. I numeri spezzini del 2018, come illustrato sempre da Istat, sono in continuità rispetto a quelli del 2017. Da vedere quali saranno le 'prestazione' del 2019. Intanto nello Spezzino infuria l'antica pratica della vendemmia, un rito che, se è senz'altro lavoro, per molti è divertimento e convivialità.