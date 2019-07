Varo da record per il nuovo gioiello Baglietto

La Spezia - La tradizionale cerimonia della bottiglia e la voce di Pavarotti nel “Nessun dorma” hanno sancito ieri sera il varo del “My Severin's”, lo yacht più grande mai uscito dai cantieri Baglietto della Spezia e la cui costruzione è durate nel complesso circa tre anni. Un evento attesissimo per il marchio che rappresenta un'eccellenza ligure nota in tutto il mondo della nautica, accompagnato dall'immancabile benedizione e dalle parole dell'amministratore delegato Michele Gavino: “Non nego di essere di essere emozionato e orgoglioso – ha detto - vedendo quante persone sono venute a festeggiare con noi un momento che ha un sapore davvero speciale”.

“Il varo odierno – ha aggiunto portando anche i saluti del presidente della Regione Toti – è il coronamento di un percorso intrapreso dal nostro azionista. questo è il più grande yacht costruito in questo cantiere dal 2012 quando la famiglia Gavio ha rilevato l'azienda. Un traguardo importante – ha sottolineato – ma anche una spinta a fare sempre meglio in futuro”.



“Questa imbarcazione – ha ricordato Gavino - è stata immaginata insieme al suo armatore e alla sua famiglia a cui va il mio ringraziamento per aver creduto in Baglietto. Ogni dettaglio è stato studiato insieme a Francesco Paszkowski, Margherita Casprini e il loro team di design a cui va il mio riconoscimento, così come al lavoro e all'impegno di tutte le maestranze del nostro cantiere e di alcune primarie aziende del comparto nautico nazionale che hanno contribuito a questo risultato”.

L'amministratore delegato ha anche ricordato passato e futuro dell'azienda, rappresentati dalla “Caroly”, varata nel 1948 a Varazze (oggi nave scuola della Marina Militare) e ieri affascinante presenza al fianco del nuovo yacht, del “Silver Fox” nato lo scorso anno e del 48 metri ancora in costruzione e in mostra sul piazzale.



A coronamento di un appuntamento dedicato all'eccellenza del lusso McLarean Milano, distributore esclusivo per l'Italia della casa automobilistica, ha presentato due modelli della nuova GT parcheggiati a pochi metri dalle imbarcazioni griffate Baglietto.