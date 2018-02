Variante Aurelia, parte lo studio per la frana di Carozzo

In commissione l'ingegnere Pierantoni: "Lo avevamo chiesto un anno fa, solo oggi la risposta. Cerchiamo comunque di essere ottimisti".

La Spezia - “Comincerà entro una quindicina di giorno una campagna di indagine, da parte di Anas, sulla frana di Carozzo. Il movimento franoso è quello che ha creato i problemi più grandi” lo ha annunciato questo pomeriggio in commissione consiliare il direttore tecnico centrale di Toto costruzioni l'ingegner Massimo Pierantoni.



“Per l'indagine - ha proseguito - sarà necessario acquisire del tempo perché sarà necessario acquisire le aree, installare le strumentazioni e leggere le risultanze. Noi l'avevamo chiesto fin dall'inizio e purtroppo è stato perso infruttuosamente un anno. A questo punto la nostra idea è quella di stralciare per il momento il tratto della galleria di Via Felettino 1 in attesa delle risultanze per tarare al meglio il progetto che avevamo proposto alla richiesta della perizia”.



L'obiettivo ribadito da Toto costruzioni in commissione è quello di realizzare un'opera in sicurezza e senza creare problemi. “Per questo - ha aggiunto il direttore tecnico centrale di Toto - avevamo inserito anche una proposta di contenimento del movimento franoso. Ad oggi Anas non ci ha dato notizie a riguardo se non annunciare l'indagine. Noi abbiamo interesse a fare lavori sul movimento e sarà Anas a stabilirlo”.



Le criticità al momento rimangono le stesse, già elencate nelle precedenti commissioni (clicca qui), e l'auspicio è che nelle prossime settimane: “Venga prodotto un documento progettuale, una sorta di approvazione, che ci consenta di tornare a lavorare - ha ribadito Pierantoni – dove i cantieri sono fermi. A oggi le persone che abbiamo riassunto, completamente a nostro carico , e tutte le risorse che abbiamo messo in campo si concentrano nelle parti esterne e in galleria dove possiamo”.



Questo il riassunto degli ultimi due mesi. Con gli ultimi avvicendamenti Toto mantiene un cauto ottimismo. In commissione era presente anche l'assessore Piaggi che ha chiesto all'azienda di avere una copia del progetto esecutivo, che si è tradotto con un invito da parte dell'ingegner Pierantoni a visionarlo in cantiere.

L'assessore ha chiesto se a seguito dell'incontro Regione, Anas e Comune erano arrivate novità. Ma dall'azienda hanno ribadito di non aver ricevuto alcun riscontro.



I commissari, con la presidente Frijia, si sono impegnati redigere un documento per sensibilizzare tutto il consiglio e mantenere alta l'attenzione.