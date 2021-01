Variante Aurelia, assegnati i lavori per il primo stralcio del terzo lotto

La Spezia - Dopo lunghi mesi la pratica è arrivata in porto: è stato infatti aggiudicato l'appalto, bandito da Anas, relativo al primo stralcio funzionale del Terzo Lotto della Variante Aurelia, quello che va dallo svincolo di Via del Forno allo svincolo di Buonviaggio. Ad aggiudicarsi i lavori è stata la Ici Italiana Costruzioni Infrastrutture srl, con sedi a Roma e Milano. L'impresa ha ottenuto un punteggio complessivo di 96,26 e ha proposto un ribasso di oltre il 13 per cento: per l'intervento riceverà quindi circa 38 milioni e 211mila euro, più 2 milioni e 430mila euro per oneri relativi alla sicurezza e 132mila euro per spese inerenti il protocollo di legalità, voci, queste ultime due, non soggette a ribasso. Tra le opere che in passato hanno visto protagonista la Italiana Costruzioni Infrastrutture, si ricordano Palazzo Italia a Expo 2015, il nuovo edificio della Ferrari Gestione Sportiva a Maranello, la tangenziale di Varese. Tra gli interventi in corso, quelli relativi all'estensione della Linea 1 della metropolitana di Torino.

Il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, in una nota esprime “grande soddisfazione nella speranza che i lavori possano procedere speditamente dopo i gravi ritardi del passato, per dare un segnale forte al territorio. La 'nuova Aurelia' è fondamentale per alleggerire il centro storico dal traffico. Non solo: con il nuovo Felettino, i collegamenti con l'ospedale sarebbero immediati su tutto il territorio provinciale. Ora dobbiamo continuare a insistere con il governo affinché si proceda con le gare per gli altri lotti”.