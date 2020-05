Valutazione del rischio, pulizia e sanificazione, Confartigianato fa chiarezza con appuntamenti online

La Spezia - Sei pronto per la riapertura? Hai dubbi su sicurezza, dvr, pulizia e sanificazione? Per fare un po' di chiarezza, Confartigianato La Spezia propone una serie di appuntamenti di approfondimento. I primi appuntamenti on line in videoconferenza saranno martedì 12 maggio ore 16.00 sul tema "Sicurezza e valutazione dei rischi ai tempi del Covid-19" e mercoledì 13 maggio ore 16.00 su "Pulizia e sanificazione, facciamo un po' di chiarezza".



Le imprese interessate ad iscriversi gratuitamente possono mandare una e-mail: formazione@confartigianato.laspezia.it verrà inviato poi un link per partecipare sulla nostra piattaforma certificata, per ulteriori informazioni tel. 0187.286648-52.