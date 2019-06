VBM e Centauro, via alle commesse per Leonardo

Dal Mise arrivano 7 miliardi di euro per la difesa, ci sono anche i programmi per la blindo cacciacarri di seconda generazione e il trasporto truppe. La ministra Trenta: "Salvaguardati i livelli occupazionali".

La Spezia - Il primo prototipo era stato presentato nell'autunno del 2016, il primo esemplare dovrebbe andare in produzione invece entro la fine dell'anno. Il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero della Difesa hanno ratificato ieri un impegno di oltre 7 miliardi di euro su programmi pluriennali della Difesa. Tra questi ci sono in ballo due commesse che coinvolgono il sito produttivo di Leonardo alla Spezia. Si tratta di due mezzi terrestri, i programmi Blindo Centauro II e VBM 8x8 “Freccia”. Il primo è la versione aggiornata e del cacciacarri ruotato 8x8 prodotto a partire dagli anni Ottanta, il secondo è un mezzo da trasporto truppe derivato proprio dal Centauro e in grado di trasportare fino a otto fanti.

Entrambi prodotto dal consorzio CIO, Iveco Defense Veichles-Oto Melara. In totale l'investimento sui programmi di ammodernamento della Difesa è di 7 miliardi di euro. La ministra Elisabetta Trenta, si è detta soddisfatta per l'impegno assunto dal Governo e "certa che questa manovra consentirà sia l'efficientamento delle forze armate, sia la salvaguardia degli interessi economici delle aziende. Questo investimento consentirà alle forze armate, di continuare nei programmi di ammodernamento e adeguamento degli equipaggiamenti e contestualmente, consentirà all’azienda di chiudere una crisi in corso da diversi anni, salvaguardando i livelli occupazionali".