Utenze non domestiche. Deliberato lo sconto del 35 per cento sulla Tari

La Spezia - Una riduzione totale del 35 per cento della Tari per le utenze non domestiche alla Spezia. E' stato approvato stamani con una delibera di giunta per la riduzione della quota fissa e della quota variabile complessiva della Tari a tutte le utenze non domestiche, per le quali è stata presentata apposita istanza entro il 30 settembre scorso.

Il provvedimento è arrivato dopo l'appello lanciato dalle associazioni di categoria e l'unione industriali che non avevano mai nascosto qualche mal di pancia nella necessità di pagare una tassa per dei rifiuti che non erano mai stati prodotti (qui, qui). L'avvio verso la soluzione era arrivato verso la fine di luglio, quando, l'assessore Casati aveva illustrato alcune ipotesi compresa quella deliberata quest'oggi.



Cosa cambia. In una nota del Comune come funzionerà l'agevolazione. "Arriva a grande richiesta l’agevolazione del Comune: sconto del 35% - spiega l’assessore all’Ambiente e Ciclo Rifiuti, Kristopher Casati - su base annua per le categorie economiche più colpite dall’emergenza Covid 19. Le attività che hanno presentato istanza, colpite dalla crisi legata al lockdown e all’emergenza Covid avranno uno sconto comunale in bolletta. Un provvedimento a favore delle utenze non domestiche direttamente interessate dai periodi di chiusura e anche in favore di quelle attività che, anche se non formalmente chiuse, hanno risentito della crisi del settore turistico. Lo sconto approvato oggi, per il valore di circa 500 mila euro, è un aiuto volto ad aiutare la ripartenza in un momento davvero molto difficile per l’economia e per il lavoro della nostra città. Un provvedimento che accoglie le istanze presentate dalle associazioni di categoria che chiedevano a gran voce la riduzione della tassa rifiuti 2020 (TARI) per le utenze non domestiche colpite dalla crisi determinata dall'emergenza Covid-19 Tali misure sono volte a mitigare gli effetti derivati dalle misure di contenimento adottate dal Governo relativamente a specifiche attività che abbiamo identificato tramite i codici Ateco come previsto dalla stessa Arera. Il provvedimento prevede l’applicazione di alcuni fattori di rettifica per le utenze non domestiche, al fine di tener conto del principio ‘chi inquina paga’, sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle relative attività. L’autorità ha stabilito un provvedimento che garantisse almeno una riduzione del 25 % sulla parte variabile della tariffa, la nostra amministrazione è riuscita invece a garantire una riduzione del 35% sulla totalità della tariffa, sia sulla parte variabile che su quella fissa. Invitiamo pertanto le aziende che hanno presentato istanza a non pagare l’ultima fattura che verrà compensata con il credito dato dal provvedimento, l’aggiuntivo 10% di rimborso verrà compensato con successive fatture o rimborsato con altre modalità. Parliamo spesso di un servizio a misura di cittadino, oggi con questa manovra, lo riconfermiamo e siamo orgogliosi di aver messo in campo delle risorse che riteniamo necessarie per dare il nostro contributo a superare una situazione di emergenza".



Il commento del sindaco e dell'assessore al Commercio. Una risposta chiara e concreta rivolta a tutti coloro che hanno avuto un riflesso negativo dall’emergenza Coronavirus e una boccata di ossigeno doverosa a sostegno dell’economia cittadina – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini –. Dobbiamo sempre ricordarci che dietro ogni saracinesca c’è una famiglia, c’è un presidio sul territorio, c’è qualità e competenza che impreziosiscono la nostra Città. Per questo ogni sforzo è stato rivolto in questi mesi a poter mantenere la promessa fatta, ovvero non lasciare nessuno indietro, agevolando quanto più possibile tutte quelle attività duramente colpite dal lockdown e dall’emergenza sanitaria. Non possiamo permetterci di trasformare una crisi sanitaria in una crisi economica e sociale: il nostro provvedimento, con la riduzione del 35% della quota fissa e della quota variabile complessiva della Tari a tutte le utenze non domestiche rappresenta un traguardo importante, a riprova che questa Amministrazione è in costante ascolto dei suoi cittadini e mantiene ciò che promette".



"Si tratta di una promessa mantenuta – sottolinea l’assessore al Commercio e Attività Produttive, Lorenzo Brogi –, di un passo importante a sostegno delle imprese cittadine: la riduzione della Tari oggi è un dato di fatto che grazie al lavoro di squadra siamo riusciti a portare a casa. La contrazione economica dovuta al Covid 19 necessita di interventi strutturali forti a sostegno delle imprese, ciò che è stato creato con risorse comunali risponde in prima battuta anche alle carenze governative. Dobbiamo lavorare tanto, faremo ancora molto in ogni ambito, sostenendo le imprese e l’economia".



A caldo anche il commento dell'associazione di categoria Confartigianato sui social network: "La riduzione della Tari da parte del Comune della Speziaè stata approvata come richiesto da Confartigianato LaSpezia. Uno sconto del 35% su base annua per le categorie economiche più colpite dall’emergenza Covid-19. Le attività che hanno presentato istanza avranno uno sconto comunale in bolletta. Confartigianato invita le aziende che hanno presentato istanza a non pagare l’ultima fattura che verrà compensata con il credito dato dal provvedimento, l’aggiuntivo 10% di rimborso verrà compensato con successive fatture o rimborsato con altre modalità. Confartigianato La Spezia ringrazia Kristopher Casati per l’impegno dimostrato".



In allegato all'articolo l'elenco delle attività alle quali verrà riconosciuto lo sconto che comporta un minor gettito tariffario quantificato in 456.992,73 euro sono quelle associate ai codici Ateco.