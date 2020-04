Uova e colombe a domicilio per una Pasqua che non rinuncia ai sapori

La Spezia - Una Pasqua insolita ai tempi del Covid 19 con attività chiuse e l'obbligo per i cittadini di stare a casa. Ma molti pasticceri di Confartigianato hanno deciso ugualmente di soddisfare le richieste dei clienti, nonostante sia un'attività ridotta e certamente in perdita, organizzando un servizio di consegna a domicilio di colombe e uova pasquali, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Ed ecco che uova e colombe artigianali, spungata ma anche pastiere e dolci potranno allietare i bambini e le famigliel



Confartigianato fornisce un primo elenco di pasticcerie che ci hanno comunicato di aver riavviato la produzione e la consegna domiciliare:



BIAGIONI

Via Sommovigo 217 – Arcola – tel. 0187.980352



LUCCHINELLI

Via della Repubblica 1 – Arcola - tel. 0187.986106



IL FORNO DI GERMANO

Via Briniati 77 – Brugnato – tel. 0187.894130

Via G. Garibaldi, 59 - Varese ligure



MONTEBELLO

Via Canaletto 19 – tel. 0187.674498

Via Aurelia 220– tel. 331.5776723

VIA della Pace snc – c/o centro commerciale La Miniera – tel. 339.4163521

Castelnuovo Magra

Via luigi Neri 8 – Sarzana



FIORINI

Via Micca 18 (ang. Piazza Verdi) – La Spezia – tel. 0187.739374



LA BOTTEGA DELLE DELIZIE di Ilaria Diciaula

Via Raffaele De Nobili 49 – La Spezia – tel. 348.3453199



LA GENUINA

Via Veneto 189 – La Spezia – tel. 0187.510482 – laboratorio 0187.513864

Viale San Bartolomeo 363 – La Spezia – tel. 0187.518786



ROSSI

Via Veneto 223 – La Spezia – tel. 0187.502058



FRANCESCO

Via Emiliana 8 - Sarzana – tel. 328.3925716 – 0187.622504



GEMMI

Via Mazzini 21 – Sarzana – tel. 0187.620165



GIUBEA

Via Landinelli 34 – Sarzana – tel. 0187.625931 – 335.5307765



PORTA PARMA

Via Sobborgo Spina 60 – Sarzana – tel. 0187.603605



F.LLI GROSSI

Via Provinciale Piana 31 – Vezzano Ligure – tel. 0187.992191