Uno spezzino manager dell’Innovazione certificato dal Ministero

La Spezia - Emanuele Corbani, ingegnere e consigliere di amministrazione del Distretto Ligure Tecnologie Marine della Spezia, è da ieri un innovation manager accreditato presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Lo Stato ha deciso per il triennio 2019-2021 di affidarsi a queste figure per gestire la concessione di incentivi economici – i cosiddetti ‘voucher’ - alle Piccole Medie Imprese che decidano di dotarsi di tecnologie digitali. "Si tratta di manager che abbinano titoli di

studio tecnico/scientifici ad una solida esperienza nell’innovazione, maturata principalmente presso grandi società. Le uniche che per forza di cose si sono potute finora permettere di affrontare la sfida della digitalizzazione dei processi" - spiega Corbani. "Nel mio caso ho avuto il primo incarico come responsabile nuove tecnologie presso una grande azienda spezzina ad inizio 2007, e da 10 anni sono responsabile Tecnologie Informatiche. Tre brevetti internazionali dell’Azienda, dei quali sono inventore, completano la certificazione pubblica del mio percorso nel ramo innovazione. Sul fronte manageriale nell’ ambito della ricerca incentivata ho poi affiancato una seconda attività, con la nomina nel CDA del Distretto Ligure Tecnologie Marine in rappresentanza della finanziaria FI.L.S.E. della Regione Liguria".



I budget delle Piccole Medie Imprese raramente permettono la creazione di reparti di Ricerca e Sviluppo strutturati dove ci si possa ‘costruire in casa’ competenze come queste. I budget delle PMI potrebbero però viceversa sostenere agevolmente singoli progetti di innovazione, in particolare nei richiestissimi settori della digitalizzazione dei processi e dell’Industria 4.0. Ecco allora l’idea del Ministero: tramite un Albo mettere a sistema nazionale queste competenze in modo che le PMI possano scegliere un manager esperto nel progetto di loro interesse, e ingaggiarlo come consulente ‘a chiamata’ per gestirlo. Alla praticità organizzativa si aggiunge un notevole vantaggio economico: la consulenza del manager può essere coperta da un contributo del Ministero che può arrivare fino al 50% del costo e fino a 80.000€. Per il triennio 2019-2021 sono stanziati 75 Milioni complessivi. Per quanto riguarda i progetti, infine, le consulenze potenzialmente finanziabili coprono un’ampia gamma di innovazioni. Il bando, aperto dal 7 novembre, parte dalla specificità della Realtà Virtuale Industriale, per arrivare alla generalità delle tecnologie per ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa.